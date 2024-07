Tays Reis abre sua intimidade ao falar de relacionamento com Biel: 'Casamento blindado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Tays Reis dá mais detalhes de sua relação com Biel e se derrete ao falar de maternidade

No último sábado, 27, os artista Biel (28) e Tays Reis (29) celebram o aniversário de dois anos da filha Pietra, com uma festa muito especial em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A CARAS Brasilmarcou presença no evento e conversou com a cantora. Em entrevista, ela abre sua intimidade e revela sobre casamento com o cantor: "Casamento blindado".

Os dois vivem um verdadeiro conto de fadas desde que deixaram A Fazenda 12, em 2020. Tays confessa que se 'encontrou na vida' após a maternidade e casamento com Biel, ela ainda reforça que o relacionamento é de muita parceria e amor.

"Hoje, a gente vive um casamento blindado! Um casamento feliz, onde eu respeito meu esposo e ele me respeita, a gente vive uma cumplicidade assim incrível. É coisa de Deus mesmo, é divino, não tem outra resposta", declara.

Tays Reis sempre compartilha sua rotina com o marido nas redes sociais e menciona que é de uma maneira muito natural. A cantora relembra que sempre teve vontade de construir família, casar e ter filhos, então, seu relacionamento com Biel é a realização de um sonho.

"Eu sempre quis ter família, nunca fui da bagaceira, sempre [quis] casar, namorar. Depois da minha filha, foi uma coisa mágica. Tudo que eu vivo, eu mostro para as pessoas, tudo que vocês vêm na internet são coisas gravadas e vai naturalmente porque eu realmente vivo a minha família! Quando a gente se encontra, a gente passa isso para as pessoas", confessa.

OBJETIVO DE VIDA

Tays Reis está radiante ao celebrar mais um ano de vida de sua filha e declara que sempre quis ser mãe, essa é a realização de um sonho. Ela avalia algumas mudanças em sua vida pessoal e profissional após a chegada da maternidade.

"Amadurece a gente para muitas coisas, inclusive, para encorajar na carreira. Às vezes a gente fica com medo de tantas coisas, depois que você vira mãe, você fala: 'o objetivo da gente realmente é ser mãe' é a gente reproduzir, isso é bíblico. E depois da Pietra, eu criei coragem para tanta coisa que eu não tinha", confira entrevista completa.

