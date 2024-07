Biel abre o jogo sobre ciúmes de Tays Reis: 'Escolhemos confiar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Biel relembrou o início do namoro com Tays Reis e confessou detalhe íntimo sobre o casal

Biel (28) e Tays Reis (29) seguem vivendo um verdadeiro sonho de relacionamento desde que deixaram A Fazenda 12, em 2020. Agora morando juntos e com uma filhinha, Pietra (2), o funkeiro garante que a cumplicidade e o respeito são a base do casamento. Em entrevista à CARAS Brasil, ele confessa que não imaginava que o romance poderia durar tanto e abriu o jogo sobre ciúmes da amada.

"É engraçado falar disso [ciúmes], porque eu sempre fui, porém hoje nem tanto. Quando a gente encontra a pessoa certa, a gente sabe que encontrou a pessoa certa. E nós dois temos essa consciência, então não vamos colocar isso em jogo nunca".

"Escolhemos confiar um no outro e atravessar todos os desafios de mãos dadas, senão a gente nem tinha saído da Fazenda juntos", diz o artista, que nos últimos dias marcou seu retorno definitivo ao funk com a regravação do hit Pimenta, de 2014.

Sobre o número de elogios e curtidas de outros homens nas publicações da baiana, ele garante que prefere olhar por uma ótica que representa o sucesso da esposa. "Cada elogio e cada conquista dela parece que é minha também".

Leia também: Tays Reis encanta ao mostrar a decoração do quarto da filha, Pietra

Questionado sobre a longevidade do casal, Biel confessou que não tinha grandes expectativas com o namoro quando saiu do reality. Na época, ele havia deixado sua vida nos EUA de lado e decidiu arriscar o convite para o programa, o que nunca imaginou que poderia lhe render uma paixão.

"Lá dentro [da Fazenda] a gente falava disso. Eu morava em Lorena, tinha acabado de chegar dos EUA e nem tinha endereço ainda. Tays morava em Salvador, do outro lado do país, a gente estava tão junto lá dentro que acho que nem valorizou isso, aí quando fomos separados, foi como se um pedaço de mim tivesse sido tirado", relembra.

Ainda durante o bate-papo, Biel falou um pouco da vida em família e como tem lidado com a paternidade. Celebrando dois anos de sua pequenina, ele diz que faz questão de cuidar da herdeira, mas também tem ajuda da sogra e uma babá, que o aliviam durante a rotina da família.

"A gente é muito agraciado por ter uma rede de apoio que nos ama e faz de tudo para conseguirmos tocar nossas carreira enquanto criamos a nossa filha. Minha sogra e a babá, que é amiga da família, moram praticamente na rua de casa e prestam todo o suporte, dormem em casa quando necessário, se não fosse por elas e pela condição de mantê-las por perto, eu nem sei o que estaríamos fazendo da vida, sendo que somos artistas independentes", conta.