Tays Reis celebra aniversário de 2 anos da filha com Biel: 'Nossa princesa'

Que fofura! Filha dos cantores Tays Reis e Biel, a pequena Pietra ganhou uma linda homenagem de aniversário dos pais

Os cantores Tays Reis e Biel encantaram os seguidores ao compartilhar fotos de um ensaio fofíssimo em família! Nesta sexta-feira, 19, data em que a filha do casal completa 2 anos de vida, os papais corujas publicaram uma homenagem à herdeira, Pietra, em celebração à data especial.

Através do Instagram, os ex-participantes de 'A Fazenda 12', da Record TV, mostraram algumas fotografias do ensaio com tema de margaridas. Esbanjando fofura e simpatia, Pietra roubou a cena ao posar com os papais corujas para as câmeras.

"Hoje foi o dia que Deus escolheu para dar a vida a nossa princesa! Então bora lá já começar a agradecer pela vida dela, pedindo muita proteção para que ela possa crescer e ter uma linda jornada nessa terra! Te amamos muito, filha, e seus pais sempre estarão ao seu lado te incentivando, te respeitando e te AMANDO!!!", escreveu Tays Reis e Biel em uma publicação conjunta.

A cantora ainda revelou ao público que o aniversário de 2 anos da filha será comemorado oficialmente em uma grande festa na próxima semana. "Dia 27 de julho tem festão para comemorar a sua vida, do jeitinho que ela merece! Vocês estão preparados para viver esse dia com a gente?", completou Tays, despertando curiosidade nos fãs para o grande dia.

Nos comentários, diversos internautas fizeram questão de parabenizar a pequena Pietra e deixaram inúmeras mensagens carinhosas de felicitações à herdeira dos famosos. "Dia do cristalzinho que mudou completamente as nossas vidas", derreteu-se uma seguidora. "Parabéns princesinha, que papai do céu abençoe e ilumine sua vida sempre!", disse outra.

Quem também deixou um recado especial na publicação foi Ane Araujo, mãe do cantor Biel. "Meu coração fora do peito! Num instante e a vida se tornou brilhante!", declarou a avó materna de Pietra.

Biel revela desafios da paternidade

O cantor Biel (28) não tem dúvidas que a paternidade é algo que veio para mudar definitivamente sua vida. Prestes a comemorar a chegada dos dois anos de Pietra, fruto do seu relacionamento com Tays Reis (29), ele conversou com a CARAS Brasil sobre como tem enfrentado novos desafios com o amadurecimento da pequena, que completa dois anos no dia 19 de julho.

"Pietra vai fazer 2 anos agora em julho e já são muitos dilemas. Está começando a só querer comer o que ela quer, estamos tendo que trabalhar no ato de dividir brinquedos com os coleguinhas porque ela quer tudo pra ela. Além disso, dona Pietra já repete de tudo o que a gente fala, então estamos tendo que começar a tomar cuidado, Não é mole não, viu. Acontecem algumas coisas que a gente não consegue entender como ela aprendeu. Tipo, é instinto? Já vem de fábrica?", se diverte o cantor.

Apesar de amar ver o desenvolvimento da primogênita, o artista confessa que tem ficado um pouco sem jeito a cada novidade; confira a entrevista completa com Biel!