Mulher acusa Nick Carter de abuso sexual que a levou a ter um câncer

Integrante do grupo Backstreet Boys, Nick Carter é acusado de abusar sexualmente de uma mulher e ela leva o caso à justiça. Saiba o que ele falou

O cantor Nick Carter, integrante do grupo Backstreet Boys, está no alvo da justiça por causa de um processo de acusação aberto por uma mulher. De acordo com o site People, ele foi acusado de agredir sexualmente uma mulher. Ela ainda o acusa de ter transmitido DSTs na relação, o que a levou a ter um câncer.

Em um processo na justiça, Laura Penly acusou Nick Carter de agredi-la sexualmente quando ela tinha 19 anos. Ela disse que eles tiveram um caso entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005, quando tinham encontros casuais. Porém, um dia, ela disse que ele se recusou a usar preservativo em uma relação e teria dito que não tinha doenças sexualmente transmissíveis. Ela ainda disse que a relação aconteceu à força na cama dele, mesmo depois dela dizer ‘não' várias vezes.

A mulher disse que foi orientada a não revelar a agressão publicamente. Alguns meses depois, ele a procurou a agrediu sexualmente de novo. Além disso, ela disse que só teve relações sem proteção com ele e pegou DSTs, incluindo HPV, clamídia e gonorreia. Meses depois, ela foi diagnosticada com câncer cervical em estágio 2 e fez o tratamento. Ela disse que o tumor apareceu por causa das doenças sexualmente transmissíveis.

Agora, ela entrou na justiça para pedir uma indenização no valor de US% 15 mil e também um julgamento com júri.

Nick Carter negou as acusações

Ainda de acordo com a revista People, Nick Carter negou as acusações por meio de um comunicado feito por sua equipe. “Isso é mais uma das mesmas bobagens de conspiradores e seus advogados que continuam a abusar do sistema judiciário para tentar arruinar Nick Carter. É mais um caso do mesmo manual previsível: ficar à espreita por décadas até que o Sr. Carter esteja comemorando mais um marco profissional e, então, se esconder atrás do privilégio de litígio para fazer alegações completamente falsas na tentativa de infligir o máximo de dano a Nick e sua família”, disseram os advogados Liane K. Wakayama e Dale Hayer Jr.

Eles ainda completaram: “Nick não se lembra de sequer ter conhecido Laura Penly. Ele certamente nunca teve qualquer relacionamento romântico ou sexual com ela. Nunca”.