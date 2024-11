Tatuador dos famosos opina sobre tatuagem com sedação: ‘Um exagero’

Em entrevista à CARAS Brasil, Ganso Galvão, tatuador de famosos como Lucas Lucco e Nego do Borel, opina sobre tatuagem com sedação, a febre do momento

Febre entre famosos, tatuagem com anestesia geral virou assunto nas redes sociais. Para "evitar" a dor da agulha, eles têm optado pela sessão de tatuagem com sedação. Recentemente, MC Daniel (26) compartilhou na internet que passou sete horas fazendo tatuagens sob o efeito de anestesia, para não sentir dores no local. Em entrevista à CARAS Brasil, o tatuador das celebridades, Marceliño Galvão, o Ganso Galvão, opina sobre este tipo de procedimento: “Um exagero”.

Segundo o especialista, a tatuagem com sedação é um debate constante hoje entre os tatuadores e os clientes. “Na minha opinião é um exagero. Mas é uma escolha da pessoa, principalmente se é alguém que tem o dinheiro para isso – por ser um procedimento caro, porque tem que ter o anestesista, o médico e uma equipe cuidando da saúde da pessoa, que é essencial”, diz.

“Para mim, a anestesia geral é algo que foge um pouco da essência do que é a tatuagem. Que é você procurar o artista, depois marcar uma conversa para você poder mostrar as suas ideias, e o artista poder fazer uma arte em cima disso. E aí, marcamos um dia; em que além de tatuar, conversamos bastante. Eu, pelo menos, converso bastante com o cliente, ao ponto até de se tornar amigo, ou pelo menos ficar bem próximo. Até porque aquela pessoa carrega no corpo uma arte minha que ficará ali estampada para a vida toda”, continua Ganso, como é conhecido.

Para ele, com a anestesia geral, essa essência fala se perde muito isso, porque a pessoa fica desacordada e completamente imóvel. “Ela não interage em nenhum momento, nem mesmo para pedir um copo d’água. Então, é bom no sentido de eliminar a dor do cliente e tem muita gente que não consegue suportar a dor”, fala.

“Até fiz uma vez esse procedimento, em um consultório médico na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro). E confesso que achei um pouco bizarro. Hoje, vejo especialmente a galera do rap fazendo também. Mas, realmente, não curto muito. Prefiro fazer a tatuagem tendo esse contato com o meu cliente, e até mesmo com o meu tatuador, quando estou o outro lado”, emenda.

Segundo Ganso, 90% das pessoas que o procuram para tatuar o corpo perguntam sobre pomadas, ou algum remédio para ajudar a amenizar a dor. “Mas, geralmente, indico não usar nada. Até porque é um processo superficial na pele, por isso suportável”, fala. “Já perdi cliente por isso, mas a tatuagem mexe muito com a autoestima, deixa as pessoas felizes. Então, a galera normalmente não se preocupa tanto com a dor, quer mais ver o trabalho pronto e mostrar para os amigos”, salienta.

Questionado se seus clientes famosos pedem anestesia, ela revela: “É bastante curioso isso, porque a maioria dos famosos já chega com a pomada ou com algum remédio na hora da tatuagem (risos). Eles buscam algum contato, ou até médicos para indicar, e acabam chegando no estúdio já trazendo”.

De acordo com o tatuador, as áreas mais sensíveis do corpo para fazer uma tatuagem são costela, bíceps, a parte traseira da coxa e o antebraço bem próximo a punho. “Costumo dizer que a dor é algo muito relativo. Tem gente que não sente, independente da região, porque elas se concentram bem. Mas em geralmente as partes do corpo mais sensíveis são essas, porque são áreas em que a pele é bem mais fina”, informa.

“Observo que as pessoas que sentem mais dor, na maioria das vezes, são mais hiperativas, falam muito, são ansiosas. E, às vezes, a dor nem está tão forte, mas está no psicológico. Então, existe também uma diferença entre as pessoas que tentam suportar a dor e aquelas que talvez nem tente”, completa Ganso.

Sobre seus clientes famosos, o tatuador entrega o que é mais fã de tatuagem. “Essa é fácil. De todos eles, sem dúvidas, o Nego do Borel. Ele sempre quis tatuar, e eu o tatuei muitas vezes. É um cara que está sempre me perguntando como estou. Cheguei a conhecer a mãe dele, e ele conheceu a minha. Ele é um cara batalhador, que saiu da periferia, venceu e hoje em dia é conhecido por todos. Independente de polêmicas, a história dele inspira muitos outros meninos de comunidade também. Ele está sempre querendo tatuar comigo, levanta minha moral, minha autoestima pra cima”, elogia.

O tatuador Ganso Galvão tem seu trabalho reconhecido no mundo - Divulgação

TRABALHO RECONHECIDO NO MUNDO

Nascido em Formiga, no interior de Minas Gerais, o tatuador Ganso Galvão tinha apenas 19 anos quando seguiu para o Rio de Janeiro. Aos 23, sua ideia era montar um estúdio e ter a sua arte reconhecida e requisitada na capital carioca.

O tatuador – que marcou a pele de famosos como o sertanejo Lucas Lucco, Evan Seinfeld (vocalista da banda americana Biohazard), PK Delas, TZ da Coronel, os jogadores Renato Augusto, Luan, Ricardo Graça, entre outros – ganhou fama nacional e internacional também. Seu trabalho ficou reconhecido em 18 países. Entre eles Portugal, Alemanha, China, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, França e Taiwan.

“Comecei há mais de 20 anos, quando a tatuagem era realmente bastante criminalizada, mas já existiam muitas pessoas que gostavam. Acho que essa geração atual nos ensina muito sobre esse lance de preconceito; mesmo a tatuagem sendo algo mais comum hoje. Quase todo mundo tem. Antes, era algo mais voltado, realmente, para quem gostava de tatuagem. E hoje temos muito mais procura por tatuagem, assim como uma oferta bem maior de profissionais na área”, analisa Ganso Galvão.

