Taróloga revela futuro bem próximo da apresentadora Tati Machado; confira

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre o futuro de Tati Machado e quem ela foi em vidas passadas

Campeã da Dança dos Famosos 2024 e uma das novas apresentadoras do Saia Justa, ao lado de Eliana (51), no GNT, Tati Machado (32) se tornou uma das queridinhas do público e da TV Globo. Dizem até que o talento e carisma da jornalista têm chamado a atenção de outras emissoras. Recentemente, circulou na internet a informação de que o SBT estaria interessado em contratá-la, porém o canal de Silvio Santos (93) negou qualquer sondagem a comunicadora. Mas será que com todos os holofotes apontados na direção de Tati, ela seguirá firme na Globo por muito tempo? A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre o futuro da carioca.

Segundo Isabel, o tarot revelou que Tati deve sair do canal em breve. "A junção da carta da morte e do dez de espadas indicam isso. A concorrência tem feito propostas muito ousadas para a apresentadora, e em breve ela tende aceitar. O tarot fala também que além do salário, o que motivará Tati a sair da Globo é a inveja, competição e o sentimento de estagnação”, diz a taróloga.

Ainda de acordo com ela, o tarot também pontuou que em vidas passadas, Tati foi professora e gostava muito de ensinar as pessoas. Era uma pessoa de liberdade e muito espontânea. "Ela é uma pessoa de energia livre, em vidas passadas foi uma professora, instrutora, gosta de ensinar, de socializar, de ter liberdade. Isso motivará Tati a aceitar uma nova proposta”, conclui.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do iG, a jornalista recebeu um aumento significante recentemente, e fatura alto na Globo. Em 2023, ela ganhava um cachê de R$ 40 mil para ser co-apresentadora do Encontro. Mas, com a virada do ano, adquiriu mais funções e agora ganha um salário digno de estrela: R$ 400 mil. Além disso, a emissora estaria com planos para entregar um programa completo nas mãos da comunicadora.