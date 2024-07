Taróloga revela futuro de Neymar e Bruna Biancardi após reconciliação

A pedido da CARAS Brasil, a taróloga Isabel Fogaça revela o que as cartas mostram sobre o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

Após rumores de reconciliação que já duravam meses, Neymar (32) e Bruna Biancardi (30) confirmaram, no início do mês, que estão juntos novamente. Diante das lentes dos fotógrafos que estavam no show do cantor Thiaguinho (41), em São Paulo, o casal se beijou, trocou carinhos e abraços e conversou ao pé do ouvido. Mas essa felicidade pode não durar muito. De acordo com a taróloga Isabel Fogaça, as cartas mostram que o craque não vai mudar os hábitos do passado.

“O Tarot indica que ele não vai conseguir mudar seus hábitos, age impulsivamente e instintivamente, mesmo gostando muito dela”, diz Fogaça, acrescentando que as cartas revelaram também que Bruna é a chama gêmea do jogador. “Significa que eles são muito apaixonados. Existe uma química, paixão e muita atração”, fala.

“A roda da fortuna indica “altos e baixos” e o 6 de espadas mostra um casal dentro de um barco furado. Parece que ela não quer ver que ele não mudou, isso porque existe um ideal de família, além dela gostar muito dele. Entretanto, com o tempo isso ficará insustentável e a relação chegará ao fim”, completa Fogaça.

Neymar e Bruna Biancardi, no show de Thiaguinho, em São Paulo - Foto: Brazil News

TERCEIRA FILHA

Neymar e Bruna Biancardi confirmaram a reconciliação três dias depois do nascimento de Helena, terceira filha do jogador, fruto de um affair relâmpago com a modelo Amanda Kimberlly (30).

Ao que tudo indica, eles ainda estavam juntos quando o atleta teve o encontro com Amanda. De acordo com o jornal Extra, Neymar e a modelo se reencontraram em setembro do ano passado, em Barcelona. Na ocasião, ele passou rapidamente pela Espanha antes de se apresentar no Al-Hilal para ver o filho mais velho, Davi Lucca, e aproveitou para visitá-la.

Ainda segundo a publicação, Neymar e Amanda já ficavam antes mesmo de o jogador começar a namorar Bruna. O craque e a modelo tinham uma amizade colorida de anos e isso era de conhecimento dos amigos e da família do atleta.