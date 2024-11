Sthefany Brito fala de crises de ciúmes do filho mais velho: 'Faz parte'

Sthefany Brito respondeu algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre as crises de ciúmes do filho mais velho com o irmão caçula

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de dois meses.

Neste sábado, 16, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre as crises de ciúmes do filho mais velho com o irmão caçula.

Sthefany contou que há dias e dias, mas que esse sentimento faz parte e no geral Enrico é bastante carinhoso com Vicenzo.

"Achei que fosse ser bem pior do que está sendo. Ele é muito amoroso e carinhoso com o irmão. Ele se irrita quando está comigo e eu preciso amamentar o Vicenzo ou fazer qualquer coisa com o Vicenzo. Várias vezes ele diz que eu não preciso ir pegar o Vicenzo, para deixar ele no bercinho. Tento incluir ele em tudo, sempre chamo para ir junto comigo. As vezes ele quer e as vezes chora e não quer. Tem dias lindos repletos de amor em que tudo dá certo e dias as vezes mais difíceis, de mais ciúme que ele sente mais. Faz parte, mas em um geral ele está sendo um ótimo irmão mais velho", disse ela.

Mesversários

A atriz Sthefany Brito falou sobre como anda a relação de seu primogênito Enrico, de quatro anos, com o irmão Vicenzo, de dois meses. A famosa abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre o mais velho ter ciúmes do caçula.

Após contar que os temas dos mesversários são escolhidos por Enrico e até rebater críticas sobre ter dado a liberdade para o garoto, a artista revelou se o herdeiro fica enciumado com as comemorações de cada mês do bebê.

Sthefany Brito então esclareceu sobre a situação e contou se realmente há algum atrito entre eles. "Saber ele sabe, mas só se dá bem, então por enquanto zero ciúme por ser do irmão porque quem está aproveitando mesmo é ele", mostrou Enrico com o personagem que escolheu para o segundo mês de Vicenzo.

"Come bolo, docinho, conhece um super-herói, brinca o dia inteiro! Está boa essa vida de irmão mais velho por enquanto", apontou os pontos positivos de cada celebração.

Leia também: Sthefany Brito desabafa sobre ser mãe de dois