Sthefany Brito desabafa sobre ser mãe de dois: 'Vontade de chorar'

A atriz Sthefany Brito respondeu algumas perguntas dos seguidores e desabafou sobre as dificuldades de ser mãe de dois filhos

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de dois meses.

Nesta segunda-feira, 11, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e uma internauta questionou sobre as dificuldades da rotina com dois filhos.

Em seu Instagram Stories, a famosa respondeu com muita sinceridade. "Se você visse o caos que estava aqui em casa há uma hora atrás... Vicenzo chorando com fome, mas não conseguindo pegar o peito porque estava chorando. E Enrico chorando também porque queria ver desenho e à noite eu não deixo, e que eu sentasse ao lado dele. E no auge do caos, às vezes minha vontade é de chorar junto com os dois. E do mesmo jeito que se instaura o caos, ele simplesmente passa", disse ela.

Críticas

A atriz Sthefany Brito comemorou os dois meses de seu filho caçula Vicenzo com uma festinha em sua casa no Rio de Janeiro. Em sua rede social, ela postou fotos da comemoração com tema escolhido pelo primogênito, Enrico, de quatro anos.

Novamente, a famosa deixou o mais velho escolher o personagem para o mesversário do irmão e falou sobre isso ao postar os registros da comemoração especial. "Ontem foi dia de comemorar dois meses do nosso tutuco e o super herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi Wolverine", comentou nesta segunda-feira, 11.

Nos comentários, uma pessoa criticou Sthefany Brito por deixar o mais velho escolher o tema da festinha de Vicenzo. "Você fez a festa para o Enrico e não para o Vicenzo, ensina a criança a dividir e não ser egocêntrica achando que o mundo só gira em torno dela!", opinou a pessoa, que ainda sugeriu que o tema de super-herói é agressivo e deveria ser outro.

A atriz então reagiu ao colocar o print do comentário com "haja paciência" e falou: "Estou aqui na dúvida se ela merece block ou se ela merece ficar mais indignada a cada mês que passar e for um super-herói diferente escolhido por Enrico...".

"Estou bem com uma vontadezinha de deixar ela cada mês mais achando um absurdo... Será que dou esse gostinho para ela?", questionou a famosa e pediu para os seguidores votarem para ajudá-la no que fazer.

Leia também: Sthefany Brito celebra mesversário do filho com festa temática