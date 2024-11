Sthefany Brito diz se o primogênito tem ciúmes das festas do irmão: 'Zero'

Após receber crítica por deixar o filho mais velho escolher os temas dos mesversários do irmão, Sthefany Brito diz se Enrico tem ciúmes de Vicenzo

A atriz Sthefany Brito falou sobre como anda a relação de seu primogênito Enrico, de quatro anos, com o irmão Vicenzo, de dois meses. Nesta segunda-feira, 12, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre o mais velho ter ciúmes do caçula.

Após contar que os temas dos mesversários são escolhidos por Enrico e até rebater críticas sobre ter dado a liberdade para o garoto, a irmã de Kayky Brito revelou se o herdeiro fica enciumado com as comemorações de cada mês do bebê.

Sthefany Brito então esclareceu sobre a situação e contou se realmente há algum atrito entre eles. "Saber ele sabe, mas só se dá bem, então por enquanto zero ciúme por ser do irmão porque quem tá aproveitando mesmo é ele", mostrou Enrico com o personagem que escolheu para o segundo mês de Vicenzo.

"Come bolo, docinho, conhece um super-herói, brinca o dia inteiro! Tá boa essa vida de irmão mais velho por enquanto", apontou os pontos positivos de cada celebração.

Para este mês, o primogênito de Sthefany Brito escolheu o tema de Wolverine e ao postar os cliques em sua rede social, a famosa recebeu um comentário a criticando por ela ter deixado o mais velho ter escolhido a decoração do irmão. A artista então rebateu a pessoa e não ficou quieta.

Sthefany Brito encanta ao mostrar o filho mais velho em sua grande festa

O filho de Sthefany Brito com o empresário Igor Raschkovsky comemorou seu aniversário de quatro anos com uma grande festa em um buffet. Após alguns dias do evento, a atriz compartilhou cliques do primogênito, Enrico, curtindo seu dia especial.

Vestido com uma macacão de piloto de carro, já que o tema foi de carrinhos de brinquedo, o primogênito surgiu radiante se divertindo na festa. Nos brinquedos e com pinturas, Enrico apareceu feliz com sua comemoração e a mãe usou os registros marcantes para se declarar. Veja as fotos aqui!

