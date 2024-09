Sthefany Brito encara drama com primogênito na escola após chegada do caçula

Com a chegada do segundo filho, Sthefany Brito encara drama com o herdeiro mais velho; Antonio Enrico está com ciúmes do irmão

A atriz Sthefany Brito está enfrentando algumas dificuldades com o pimogênito, Antonio Enrico, de três anos, após a chegada do filho caçula, Vicenzo, nos últimos dias. Após revelar que o mais velho ficou com ciúmes ao conhecer o irmão, a famosa voltou a relatar outro episódio dramático com o herdeiro.

Nesta segunda-feira, 16, ao Enrico voltar para a escola, já sabendo que não é mais filho único, ele teria feito um pequeno "show" para ir ao colégio. Sthefany Brito então compartilhou o episódio em seus stories para mostrar para outras mamães que também passa perrengue e que a convivência deles não foi apenas "flores" como no vídeo que ela postou do primeiro encontro dos pequenos.

"Primeiro dia de nossa volta à rotina, desde que o Vicenzo nasceu e chegou aqui em casa, porque nos últimos dias, na quarta e na quinta, sexta, meus pais tavam levando o Enrico no colégio, que ele tava lá ficando com eles e tava indo super bem", começou dizendo como ele estava bem até conhecer o irmão.

Sthefany Brito então contou que o primogênito até estava reclamando os dias que não foi levado à escola e que estava com saudade dos amigos. "Hoje, deu um ruim danado na hora de sair, ele queria que eu fosse com ele, aí ele quer que eu busque ele, ele quer qualquer coisa, saiu daqui sem querer ir, foi caótica a saída de casa, tudo o que é comigo é um pouco mais difícil, ele fica um pouco mais sensível, eu já não tava levando ele na escola, mas eu ia buscar todos os dias e aí hoje ele falou: 'tá bom, você não vai me levar, mas você vai me buscar'", desabafou a artista.

A atriz comentou que tentou se adiantar na amamentação de Vicenzo para auxiliar na preparação dele para escola e explicou o motivo de ainda não poder segurá-lo no colo por conta dos pontos do parto. Ainda nos últimos dias, Sthefany Brito revelou que Enrico até jogou objetos ao conhecer o irmão e não soube lidar muito bem com a sensação de não ser mais o único filho.

