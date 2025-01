Sorridente, Zoe leva alianças ao altar no casamento da mãe, Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes celebram união intimista nesta sexta-feira, 10, em Porto Feliz, interior de São Paulo

A pequena Zoe Sato Nagle, de seis anos, fez as honras e realizou o pedido da mãe, a apresentadora Sabrina Sato, de levar as alianças ao altar no casamento da artista com o ator Nicolas Prattes, nesta sexta-feira, 10. Sorridente, a pequena foi registrada por um dos convidados da cerimônia entrando pelas portas do fundo da celebração a caminho do casal.

Para a ocasião, Zoe usou o tradicional vestido branco de renda.

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes se casaram às 14h nesta sexta-feira, 10. A cerimônia reuniu apenas amigos próximos e familiares e aconteceu em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Zoe Sato Nagle é fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Duda Nagle. Confira, abaixo, registros do momento em que Zoe entrega as alianças:

Zoe Sato leva as alianças ao altar no casamento da mãe, Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução/Instagram

Bolo de casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A influenciadora digital Maya Massafera, de 44 anos, decidiu expor todos os detalhes da celebração de casamento da apresentadora Sabrina Sato e do ator Nicolas Prattes, que aconteceu nesta sexta-feira, 10. Os registros, publicados no perfil do Instagram da influencer, exibem o bolo de casamento do casal, e também, a famigerada mesa de doces.

Na série de registros também constam fotos de Maya com Kika Sato e Karina Sato, mãe e irmã de Sabrina. Confira!

