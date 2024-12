Sophie Charlotte abre álbum de passeio na Bahia com Xamã

Atriz e rapper começaram a namorar em julho deste ano; Sophie Charlotte dividiu novas fotos românticas ao lado do amado durante passeio

A atriz Sophie Charlotte está curtindo momentos de descanso em Salvador, na Bahia, e, nesta terça-feira, 03, compartilhou registros especiais da viagem ao lado do namorado, o rapper Xamã. Em seu perfil no Instagram, ela publicou um carrossel de fotos, destacando um clique em que aparece trocando um beijo apaixonado com o artista.

Os registros mostram a atriz aproveitando o clima descontraído da Bahia ao lado do amado e fez questão de não esconder o clima de romance do casal em meio às paisagens deslumbrantes do local.

Em outros registros, ela apareceu trocando carinho com o filho, Otto de Oliveira, e dividiu fotos e vídeos de mergulho em alto mar, pulos na piscina e momentos em que renova o bronzeado tomando sol. “É a Bahia !!!”, escreveu na legenda do post.

“Que registros maravilhosos, pude sentir daqui a vibração e positividade que foram estes dias! Amo vocês!”, se derreteu um fã nos registros, “O casal mais lindo do mundo”, escreveu uma segunda, “Otto tá enorme, lindão!”, exclamou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Xamã se declara para Sophie Charlotte em momento romântico

Ainda nesta semana, Xamã usou as redes sociais para publicar uma declaração à namorada, a atriz Sophie Charlotte. Juntos desde que atuaram no remake de 'Renascer', da TV Globo, o casal aproveitou o dia ensolarado de segunda-feira, 2, em Salvador, na Bahia, para curtir uma praia juntinhos.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Xamã compartilhou uma foto romântica com Sophie, onde os dois aparecem trocando um beijo apaixonado. Como trilha sonora do momento especial, o artista citou um trecho da canção 'Beleza Rara', da Banda Eva.

"Hoje estou feliz e canto, só por causa de você", escreveu Xamã na legenda da postagem. Encantados com o clique do casal, diversos internautas deixaram comentários carinhosos aos dois, desejando sempre muita felicidade.