Sophia Abrahão abre álbum de fotos de viagem no Chile

Sophia Abrahão mostrou algumas fotos de sua viagem para o Chile. A atriz fez questão de posar ao lado do noivo Sérgio Malheiros

Em suas redes sociais, Sophia Abrahão sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem no Chile acompanhada pelo noivo Sérgio Malheiros.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversos registros da viagem em que aparece ao lado do noivo e de alguns amigos. "Noche en Chile", escreveu ela na legenda, que significa "Noite no Chile".

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "Que lugar incrível", escreveu um internauta. "Amando vocês viajando mais esse ano", comentou outra.

O último trabalho de Sophia foi no filme Letícia, lançado em 2023, em que ela dá vida à protagonista que dá nome ao longa. Já Sérgio está confirmado na série Amor da Minha Vida, da Disney+, como Victor.

Perseguição

A atriz Sophia Abrahão contou que já foi perseguida por um "fã". Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, a artista detalhou a situação vivida no passado e revelou que chegou a fazer boletim de ocorrência contra o stalker.

De acordo com Sophia, o rapaz em questão, de alguma forma, tinha acesso a muitas informações pessoais a seu respeito. "Ele sabia onde eu morava, me mandava presentes, sabia o contato dos meus pais, dos meus amigos e tinha uma perseguição atrás da minha família, muito grave", declarou a famosa.

Além de persegui-la, o stalker também passou a focar em pessoas de sua família para obter mais detalhes sobre a vida de Sophia. Na época, ela era uma das protagonistas da versão brasileira de Rebelde, exibida na Record TV entre 2011 e 2012.

"Chegava a ligar de madrugada para os meus pais dizendo que eu estava em perigo, perguntando a eles se sabiam onde eu estava, ou que eu estava sendo colocada em risco, ligava para os meus amigos de madrugada falando a mesma coisa enquanto eu estava em casa, dormindo. E isso perdurou um tempo. Ele mandava várias encomendas para a minha casa, e eu fiquei muito apavorada", recordou ela.

Em seguida, Sophia Abrahão revelou que precisou reforçar sua segurança. "Em princípio eu só sabia que ele era de Belo Horizonte, não tinha informação do nome dele, do endereço dele. Tive que abrir um boletim de ocorrência. A gente tinha pouco conhecimento sobre essa questão criminal do stalker, na época", contou.

E completou: "A nossa grande preocupação na época ocorreu quando fomos fazer um show em Belo Horizonte e ficamos com medo de que o stalker me encontrasse, de modo que a produção redobrou a atenção em termos de segurança, e não aconteceu nada, felizmente".