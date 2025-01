O cantor Belo, de 50 anos, decide expor detalhes sobre a fase de solteiro, após 16 anos casado com a musa fitness Gracyanne Barbosa

O cantor Belo, de 50 anos, decidiu expor detalhes sobre a vida amorosa em entrevista à jornalista Isabele Benito, que comanda o Podcast Tá Benito. Isso porque o famoso vive uma nova fase: a de solteiro. Em abril do ano passado, o artista e a musa fitness Gracyanne Barbosa, que está confinada no BBB 25, anunciaram o fim do casamento de 16 anos. E agora, o compositor revela como tem lidado com a separação.

“Estou aprendendo a viver sozinho, né? A conhecer outras pessoas, dar espaço a outras pessoas”, afirmou o dono do hit Reiventar.

Em seguida, Isabele perguntou onde Belo encontra essas pessoas. “Praticamente no meu show. Meu show é muito romântico (…) O que mais tem são pessoas maravilhosas… São pessoas lindas, maravilhosas”, revelou.

Mas a repórter é enfática: “Não é possível que as pessoas consigam ter acesso ao Belo, para namorar o Belo, por meio do show. Instagram… Você paquera?”. O músico revela: “Muito pouco”.

E não hesita em falar sobre a fase de solteiro: "Eu tô curtindo essa vibe, de ‘você estar sozinho’, de ‘você curtir’. Isabele pontua: “‘Estar sozinho’ não é ‘não beijar na boca’. Como você beija na boca?”, Belo divertiu-se.

Ao ser perguntado sobre seu perfil de mulher, o cantor é categórico: “Mulher”.

Belo é flagrado com novo affair ao desembarcar de jatinho

No dia 13 de janeiro o cantor Belo foi clicado acompanhado da influenciadora digital Rayane Figliuzzi, de 27 anos, ao desembarcar de um jatinho no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

No flagra, o músico aparece usando uma camiseta rosa, bermuda, chinelo e boné. Já a influencer estava com um vestido azul. Os dois deixaram a aeronave e foram em direção a uma van. Confira!

