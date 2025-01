Assumidos? Belo é flagrado com novo affair ao desembarcar de jatinho

O cantor Belo foi flagrado com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi ao desembarcar no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 13, o cantor Belo, de 50 anos, foi flagrado acompanhado de Rayane Figliuzzi, de 27 anos, ao desembarcar de um jatinho no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, o artista aparece usando uma camiseta rosa, bermuda, chinelo e boné. Já a influenciadora digital estava com um vestido azul. Os dois deixaram a aeronave e foram em direção a uma van.

Rayane é apontada como nova namorada de Belo desde dezembro do ano passado, quando marcou presença no cruzeiro do cantor e foi chamada de "primeira-dama do navio". Depois, a influencer também postou uma foto curtindo o show do artista e se declarou. "No meu show favorito", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Belo não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, em abril de 2024.

Confira:

Viviane Araujo revela verdadeiro motivo de não ter feito o documentário de Belo

A atriz Viviane Araujo, que está no elenco da novela Volta Por Cima, da Globo, contou o verdadeiro motivo para não ter feito parte do documentário sobre o cantor Belo, com quem já foi casada. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou que não quis fazer parte do projeto por acreditar que é algo que já está em seu passado.

"Pra mim hoje não faz sentido. Não tô negando o passado e minha história, mas é uma coisa que tá no passado e hoje não faz parte da minha vida… Hoje eu chegar e falar e contar e tudo não tem sentido. Eu não quis participar. [As pessoas] entenderam [porque não participou do documentário]. Não tem por que ir contra isso, a minha não vontade de estar ali. Acho que tá muito claro", afirmou.

