Sogra de Gusttavo Lima se pronuncia após decisão da justiça

Após a prisão de Gusttavo Lima ser decretada pela justiça, a sogra dele compartilhou mensagem bíblica na internet. Veja o que está escrito

O nome do cantor Gusttavo Lima tomou conta do noticiário nacional por causa do decreto da justiça para que ele seja preso. Com isso, a sogra dele, Suely Suita, demonstrou o seu apoio ao genro ao compartilhar uma mensagem bíblica.

Nos stories do Instagram, ela exibiu uma imagem com uma mensagem de força para o genro. “Deus conhece suas lutas. Ele tudo vê e não te deixa sozinho. Ele te conhece, sabe o tamanho de sua força e a dimensão de sua fé. Ele só te colocará em lutas que você poderá vencer. Ele honra esforços”, dizia a mensagem.

Atualmente, Gusttavo Lima está nos Estados Unidos com a família e os advogados dele já estão em ação para que ele não tenha que ser preso.

Equipe de Gusttavo Lima emitiu comunicado

A decisão da justiça para prender Gusttavo Lima foi anunciada na segunda-feira, 23, por meio da imprensa. Assim, a equipe dele divulgou um comunicado oficial para informar que ele é inocente e que vão recorrer da decisão.

"A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. ANDRÉA CALADO DA CRUZ da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana. Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores", informaram.