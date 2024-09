Assessoria de Gusttavo Lima se pronuncia após mandado de prisão

A assessoria de imprensa de Gusttavo Lima se manifestou após Tribunal de Justiça decretar a prisão do cantor sertanejo; veja

Nesta segunda-feira, 23, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima se pronunciou sobre o mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco contra o cantor. Em nota enviada à Quem, a defesa do sertanejo afirmou que já está adotando as medidas necessárias para comprovar sua inocência.

"A defesa do cantor Gusttavo Lima recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. Andréa Calado da Cruz da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais", iniciou o comunicado.

"A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana. Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em segredo de Justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilização aos infratores", finalizou.

Entenda o caso

Nesta segunda-feira, 23, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emitiu uma ordem de prisão contra o cantor sertanejo Gusttavo Lima. A decisão ocorreu durante as investigações da Operação Integration, uma ação conduzida por autoridades policiais de diversos estados do Brasil, que apura crimes de lavagem de dinheiro. As informações são do portal G1.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi divulgada após o Ministério Público devolver o inquérito à Polícia Civil, solicitando a realização de novas investigações e sugerindo que as prisões preventivas fossem substituídas por outras medidas cautelares.

Segundo informações do G1, no documento, a juíza afirma que não vislumbra, "no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública".

Vale destacar que a Operação Integration foi desencadeada em 4 de setembro. Nesse mesmo dia, durante as ações da operação, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião que já foi da empresa de Gusttavo Lima.