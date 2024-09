Simony toma decisão após ser envolvida em rumores

Simony anuncia sua decisão em post compartilhado nesta segunda-feira, 16, nas redes sociais após ter seu nome envolvido em rumores

A cantora Simony tomou uma decisão após ver o seu nome envolvido em rumores na internet. Nesta segunda-feira, 16, ela anunciou que vai ficar alguns dias longe das redes sociais para focar em sua saúde.

Nos últimos dias, Simony foi envolvida em rumores sobre o antigo relacionamento com o cantor Felipe Rodriguez. O colunista Leo Dias compartilhou uma nota dizendo que o artista teria traído a ex-noiva. Porém, em conversa com a CARAS, o cantor negou os rumores.

Agora, a cantora anunciou que vai se afastar da internet. “Quero expressar toda a minha gratidão pelo apoio, carinho e pelas mensagens lindas que tenho recebido. Neste momento, vou me afastar das redes sociais por alguns dias para focar em cuidar de mim e da minha saúde. A minha defesa será realizada unicamente em juízo, e a verdade também será. Agradeço pela compreensão”, disse ela.

Simony postou reflexão nas redes sociais

Depois do início dos rumores, a cantora Simony compartilhou uma foto de um cacto e abriu seu coração sobre o momento turbulento em sua vida pessoal. Embora não tenha confirmado o motivo da separação, ela declarou que a notícia faz parte do passado e que ela já virou a página ao aprender a apreciar sua própria companhia e se valorizar.

“Do cacto também nasce flor. Essa notícia faz parte do passado, não me diz mais respeito. Cada vez mais eu olho pra mim, pra dentro e agradeço a tudo que vivi e aprendi nessa vida, inclusive a quem teve algum papel em minha caminhada. A escolha do outro é do outro, respondo por mim, pela minha autoconsciência e auto responsabilidade. Hoje sou minha melhor companhia, meu compromisso é manter minha saúde, mental, física e espiritual e sinceramente, não me surpreendo e nem me deixo abater com qualquer coisa que seja negativa. Aprendi a me amar e me respeitar e o que parece algo muito simples, no meu caso, custou a ser plenamente compreendido”, disse ela.

E completou: “A gente só dá ao outro aquilo que a gente tem pra dar e a verdade é soberana. Simples assim. Precisamos olhar pro lado bom da vida, a nossa miséria se alimenta da miséria e da dor do outro. Tem tanta coisa linda nesse mundo, é para isso que quero olhar, sigo em frente, com gratidão e alegria de estar viva. Nada podemos fazer com o passado e por isso escolho viver o presente sem carregar rancor, é a minha opção. A sofrência é opcional, o vitimismo nada nos traz de útil, eu escolho ser feliz”.