Simony faz desabafo sincero nas redes sociais: 'Sofrimento emocional'

Simony usou a sua conta no Instagram para fazer um desabafo sincero sobre as pessoas que culpam pacientes de câncer por ter a doença

Em suas redes sociais, Simony sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A cantora, que enfrentou um câncer de intestino entre 2022 e 2023, desabafou sobre as pessoas que culpam os pacientes por terem essa doença.

"Não culpe quem está doente. É doloroso e profundamente injusto quando alguém insinua ou afirma diretamente que uma pessoa com câncer é culpada por sua própria doença, sugerindo que o câncer é uma consequência de mágoas guardadas ou de uma suposta incapacidade de perdoar. Essa perspectiva não apenas falta com a verdade, mas também é cruel, pois ignora a complexidade e a multifatorialidade dessa doença devastadora", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que o câncer pode ter múltiplas causas. "A ideia de que uma pessoa causou seu câncer por meio de seus sentimentos ou emoções é uma distorção perigosa. A ciência nos mostra que o câncer resulta de uma combinação de fatores, como genética, exposição a substâncias cancerígenas, estilo de vida e, muitas vezes, fatores além do controle da pessoa. Reduzir tudo isso a uma questão de culpa pessoal é desumanizante e cruel. Quando alguém é responsabilizado por sua doença, isso agrava o sofrimento emocional já intenso que acompanha um diagnóstico de câncer. Ao invés de oferecer empatia e suporte, essa acusação cria uma barreira de isolamento e vergonha, levando a pessoa a se sentir ainda mais vulnerável e sozinha em sua luta".

Para concluir, Simony ressaltou que pessoas nessa situação precisam de apoio e empatia. "Essa postura também reflete uma falta de compreensão sobre a natureza do perdão e do processo de cura emocional. Perdoar é uma jornada pessoal, que pode ser complexa e demorada, e que nem sempre tem um impacto direto na saúde física. Colocar a responsabilidade da doença nas costas do paciente é impor uma carga emocional desnecessária, que pode dificultar ainda mais o processo de enfrentamento da doença. Culpabilizar alguém por seu câncer é uma forma de violência emocional que desconsidera a realidade dos fatos e as necessidades do paciente. O que essas pessoas precisam é de apoio incondicional, compreensão e compaixão, não de julgamentos injustos e acusações infundadas. A luta contra o câncer já é árdua o suficiente, e cada pessoa merece ser tratada com dignidade e respeito, sem carregar o peso de uma culpa que não lhe pertence", finalizou.

Conquista

A cantora Simony usou as redes sociais para compartilhar um relato emocionante sobre sua luta contra o câncer no intestino. A artista, que realizou o tratamento entre agosto de 2022 e julho de 2023, celebrou dez meses de remissão da doença.

Em seu Instagram oficial, Simony publicou um longo texto agradecendo a todos os profissionais de saúde e pesquisadores que seguem cuidando dela desde o início do tratamento. "Hoje, com o coração transbordando de gratidão, quero expressar o quão abençoado me sinto por poder tratar e estar em remissão há dez meses, graças a Deus e a imunoterapia", iniciou ela.

"Cada dia que passa é uma vitória, uma conquista que não poderia ter alcançado sem a oportunidade de acessar esse tratamento que tem sido, literalmente, uma nova chance de vida", continuou a famosa. Em seguida, ela mencionou os momentos difíceis que enfrentou ao longo do caminho.

"A jornada até aqui não foi fácil. Houve momentos de incerteza, medo e dor, mas também houve esperança, força e uma fé inabalável no processo. A imunoterapia não só trouxe resultados médicos incríveis, mas também reacendeu em mim a crença de que o corpo e a mente, quando apoiados pelos avanços da medicina, podem superar até os desafios mais assustadores", declarou a cantora.

"Esses dez meses em remissão representam muito mais do que um simples marco temporal. Eles simbolizam a resiliência, o poder da ciência e, acima de tudo, a força que encontrei dentro de mim e no apoio daqueles que estiveram ao meu lado durante todo o processo. Agradeço também por cada novo amanhecer, por cada sorriso, por cada pequeno momento que, antes, poderia ter passado despercebido, mas que agora, em remissão, carrega um significado profundo e especial", completou.