Simone Mendes revela o que fez com dinheiro do Programa Silvio Santos

A cantora Simone Mendes, que participou do Programa Silvio Santos, mostrou como gastou o dinheiro recebido no quadro da atração do SBT

A cantora Simone Mendes mostrou que fez bom proveito do dinheiro recebido durante sua participação em um quadro do 'Programa Silvio Santos', apresentado por Patrícia Abravanel. Na noite de quinta-feira, 26, Carlinhos Maia revelou como a artista gastou a quantia conquistada na atração do SBT.

Por meio de seus stories no Instagram, o influenciador digital e humorista apareceu na feira do condomínio onde moram, em São Paulo, e contou que Simone pagaria o pastel do dia. No registro publicado por Carlinhos Maia, a famosa aparece em momento de descontração com os amigos contando o dinheiro.

"Ela foi no programa do Silvio Santos, e o que ela fez? O Kaká [marido da cantora] disse: 'Vamos jogar o dinheiro para a plateia’. E ela disse: ‘Joga o seu, o meu eu vou levar'", brincou o humorista, arrancando risadas de Simone Mendes. "Mentira, eu joguei, isso aqui foi o que sobrou", se divertiu ela.

Em seguida, Carlinhos surgiu bastante sorridente enquanto comia um pastel. Esbanjando simpatia, Simone ainda aproveitou a presença na feira do condomínio para soltar a voz e animou os vizinhos ao cantar um trecho da música 'Erro Gostoso'.

Vale lembrar que o 'Programa Silvio Santos' com Simone Mendes foi gravado na tarde de quinta-feira, 26, e ainda não foi ao ar.

