Adria Biles, irmã de Simone Biles, usou suas redes sociais para compartilhar uma homenagem à ginasta após suas vitórias nos Jogos Olímpicos de Paris. Na última quarta-feira, 07, Adria compartilhou em seu Instagram uma foto de quando elas eram crianças, e parabenizou a medalhista.

"A garotinha em mim iria te procurar em todas as salas que ela entrasse. Você me transformou na pessoa que eu sou hoje e sempre vou me inspirar em você. Te amo, irmã", escreveu Adria na legenda. Nos comentários, os fãs brasileiros elogiaram a dupla. "Lindas!", disse uma. "Fofinhas", disse outra. "Brasil ama vocês", escreveu uma terceira.

Simone Biles explica decisão de reverenciar Rebeca Andrade: "Ela é uma rainha"

Na última segunda-feira, 5, Rebeca Andrade, Simone Biles e Jordan Chiles protagonizaram uma cena marcante no pódio da final do solo na Ginástica Artística. As atletas norte-americanas que receberam prata e bronze, respectivamente, homenagearam a brasileira com uma reverência após a medalha de ouro conquistada. Em entrevista coletiva, Biles contou o motivo da atitude.

"A Rebeca é incrível. Ela é uma rainha. Estávamos muito animadas. Decidimos demonstrar nosso respeito. A Jordan disse que deveríamos fazer e eu disse que sim. Era o correto a ser feito", disse Biles, ainda dentro do ginásio.

Em outra entrevista, ela contou que ficou emocionada ao voltar à Vila Olímpica após as finais das individuais feminina no solo. "Ontem, quando voltamos para a Vila, olhei para Jordan [Chiles] e comecei a chorar. Ela estava tipo, 'Eu sabia que isso ia acontecer, só não sabia quando.' Eu estava tão cheia de emoção e finalmente liberei tudo isso", disse ela.

Segudo a americana, as lágrimas eram de alegria. "Fiquei tão orgulhosa e feliz que a jornada acabou. É tão louco, aconteceu tão rápido. Minha terceira Olimpíada", analisou.