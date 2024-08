Silvio Guindane é internado em hospital no Rio de Janeiro, diz colunista

O ator e diretor Silvio Guindane está sob cuidados médicos durante internação em um hospital no Rio de Janeiro

O ator e diretor Silvio Guindane está sob cuidados médicos. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele foi internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Por enquanto, a equipe dele ou do hospital não se pronunciaram sobre o estado de saúde dele e boletim médico.

Silvio Guindane é conhecido por sua atuação em novelas da Globo, como O Clone, América e Orgulho e Paixão. Além disso, ele também atuou no seriado Vai Que Cola e A Divisão. O artista é o diretor do filme Mussum - O Filmis.

Pai de Paulo Vieira foi internado

O humorista e ator Paulo Vieira contou nas redes sociais que seu pai, Luisão, está internado há um mês no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O humorista não detalhou o estado de saúde do pai, mas mencionou que ele está acompanhado por seu melhor amigo, Pablo.

“Hoje faz um mês que o meu pai está internado com o Pablo de acompanhante. Toda vez que vou ao hospital, fico admirado com a capacidade deles de criar e normalizar o caos. Queria ter uma equipe acompanhando os dois 24h para lançar no Globoplay a série 'Pablo e Luisão no Sírio-Libanês'", escreveu Vieira.

A dupla será assunto de uma série de humor para o Globoplay, intitulada Pablo e Luisão, criada por Paulo Vieira. A produção mostra as aventuras do pai dele, Luisão (Aílton Graça), ao lado do melhor amigo, Pablo (Otavio Muller). A atriz Dira Paes vai viver a mãe do humorista, que será interpretado pelo ator mirim Yves Miguel.