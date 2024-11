Semelhança entre Mariana Rios e a mãe impressiona: 'Parecem irmãs'

A cantora e apresentadora Mariana Rios celebrou o aniversário da mãe, Adriana, e os seguidores se surpreenderam com a semelhança entre as duas

A cantora e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais neste domingo, 24, para compartilhar um momento especial em família. Em uma publicação no feed do Instagram, ela celebrou o aniversário da mãe, Adriana, e os seguidores da atriz se surpreenderam com a semelhança entre as duas.

"Mais um ano! Que presente! Desejo que a vida te surpreenda sempre, que seus dias sejam de saúde e felicidade! Agradeço a Deus o seu amor, sua presença e sua luz em minha vida! Te amo! Feliz aniversário", escreveu a artista.

Parecidas?

Nos comentários, os seguidores não deixaram de comentar a semelhança entre as duas. "Sua mãe é linda, está mais para irmã. Parabéns pelo aniversário dela", disse uma pessoa. "Parecem irmãs", concordou uma segunda pessoa. "Genética boa essa! Parabéns pra sua mãe!", escreveu uma terceira internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Como é a decoração de Natal de Mariana Rios?

Recentemente, Mariana Rios mostrou que sua mansão já está pronta para o Natal. Ela postou fotos ao lado das árvores montadas e chamou a atenção com suas escolhas para este ano. "Para esse Natal eu quero um verdadeiro jardim de árvores! Como eu amo essa época do ano! Feliz que o primeiro Natal na casa nova tem a decoração da minha querida Sabrina Guimarães Gostaram?", contou ao postar os cliques encantadores, principalmente o do cachorro admirando a novidade da casa. Veja!

Em outro momento, a atriz compartilhou um momento romântico ao lado do namorado, o empresário João Luis Diniz D'Avila, conhecido como Juca Diniz. Discreta em relação a sua vida pessoal, ela vive o romance longe dos holofotes e faz raras aparições com o amado publicamente; confira a foto compartilhada!

