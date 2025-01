Selton Mello mostra pose de Fernanda Torres antes de ganhar Globo de Ouro

O ator Selton Mello compartilhou em suas redes sociais um novo registro da atriz Fernanda Torres nos bastidores do Globo de Ouro 2025

O ator Selton Mello usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 6, para compartilhar um novo registro da atriz Fernanda Torres nos bastidores do Globo de Ouro 2025, no último domingo, 5. Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, ela aparece posando para o colega de profissão antes de ser premiada como Melhor Atriz de Drama pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

“Fazendo fotos para o book da minha amiga horas antes de ela ser a dona da festa. O povo lá atrás nem imaginava, mas era noite do Brasil brilhar”, escreveu ele na publicação.

Fernanda Torres (Reprodução/Instagram)

Vencedores do Globo de Ouro ganharam bolsa com presentes

Além da estatueta, a atriz Fernanda Torres voltará para casa com alguns presentes após ganhar o Globo de Ouro 2025. De acordo com a revista People, os vencedores do prêmio ganharam uma bolsa projetada exclusivamente para eles, de camurça marrom e etiqueta de ouro, recheada de 28 presentes.

Dentre os itens e experiências luxuosas, estão a possibilidade de escolher entreuma viagem de iate pelo Triângulo de Coral, na Indonésia, um voo particular e estadia na Finlândia para observar a aurora boreal ou uma estadia de três dias nas Ilhas Turcas e Caicos. A terceira é a opão mais cara, avaliada em mais de R$ 3 milhões.

Além disso, procedimentos estéticos também estão entre os presentes. Incluindo um lifting facial com células-tronco, avaliado em R$ 244 mil, e outro tratamento facial com oxigênio, de R$ 8,5 mil, no The Maybourne Hotel, em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

À Revista Peopole, o presidente da revista Robb Report falou sobre a bolsa. "A coleção desse ano incorpora o pináculo do luxo, oferecendo uma jornada extraordinária através da curadoria personalizada, experiências exclusivas e marcas icônicas que definem excelência", declarou.

Globo de Ouro: veja a reação de Fernanda Montenegro ao ver Fernanda Torres premiada

A atriz Fernanda Montenegro não escondeu a alegria ao ver a filha, a atriz Fernanda Torres, ganhar a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a atriz veterana aparece sentada em uma poltona.

Visivelmente ansiosa quando a categoria foi anunciada, Fernanda chegou a elogiar o trabalho da britânica Tilda Swinton ao ouvir Viola Davis anunciar os nomes das concorrentes.“Essa é uma atriz ótima”. Quando a apresentadora falou o nome da filha, a mãe só conseguiu levantar o punho para o alto e celebrar. Veja mais!

