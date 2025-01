Selton Mello se declara em foto com Fernanda Torres: 'Amor eterno'

O ator Selton Mello, de 52 anos, homenageia a colega de trabalho e o cinema nacional ao citar uma série de artistas em sua publicação

O ator Selton Mello, de 52 anos, decidiu publicar uma emocionante homenagem à atriz Fernanda Torres, de 59, colega de cena em Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, nesta quarta-feira, 8. O artista refletiu sobre a parceria com a artista e citou uma série de obras da teledramaturgia brasileira. “Ela & Eu, amor eterno pelo nosso cinema", descreveu a amizade na legenda da publicação.

A legenda acompanha a foto do artista sorridente ao lado de Torres no tapete vermelho do Globo de Ouro 2025. A artista ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama, por Ainda Estou Aqui, na noite de domingo, 5, em Los Angeles, Estados Unidos.

“A Marvada Carne & O Auto da Compadecida /Inocência & O Filme da minha Vida/Casa de Areia & Lavoura Arcaica/ Gêmeas & O Cheiro do Ralo. Eu sei que vou te Amar & Jean Charles /Terra Estrangeira & O Palhaço /Saneamento Básico & Meu nome não é Johnny / Os Normais & Lisbela e o Prisioneiro”, prosseguiu.

Logo após, Selton exaltou o cinema brasileiro e elencou o nome de uma série de artistas. “Cinema brasileiro no topo do mundo, como deve ser. Nossa cultura sendo referência! aqui & acolá, como deve ser. somos também Grande Otelo, Oscarito, Atlântida, Bressane, Vera Cruz, Kleber, Matheus, Karim, Carol Markowicz, Sganzerla, Glauber, Andrucha, Cláudio, Retomada, Boca do Lixo, Assis, Darlene Glória, Leila Diniz, Domingos, Paulo José, Antônio Pitanga, Leon, Ingrid, Gabriel Martins, Meirelles, Cartaxo, Lázaro, Mariza Leão, Vânia Catani, Sara Silveira, Jeferson De, Wagner, Alice, Santoro, Maeve, Sônia Braga, Carlos Manga, Nelson Pereira, Cacá, Barreto, José Mojica, Marco Dutra, Lewgoy, Luciano Vidigal, Mari Brennand, Coutinho, Leandra Leal, Walter Lima Jr, Gullane, Dira, Zezé Motta & tantos outros que vieram antes que estão & muitos outros tantos outros novos que, inspirados por tudo isso, virão com muita capacidade criativa, força expressiva, resistência & sensibilidade”, encerrou.

