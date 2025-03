Selena Gomez resgata primeira foto que tirou com o noivo, Benny Blanco

A atriz e cantora Selena Gomez usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para resgatar um momento com o noivo, Benny Blanco

A atriz e cantora Selena Gomez usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para resgatar um momento com o noivo, Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano. Na publicação, ela mostrou a primeira foto que tirou com o companheiro.

No clique compartilhado, a artista aparece de chamego deitada no ombro do produtor musical, com quem ela vai lançar uma nova música. Na legenda, ela relembrou: "Nosso primeiro encontro foi na Sunset Boulevard [em Los Angeles, nos Estados Unidos], e também é o título da nossa próxima música juntos. Sunset Blvd sai em 14 de março em parceria com Benny Blanco. P.S. Essa é nossa primeira foto oficial juntos".

Nos comentários, o produtor declarou: "Você é minha torta de cereja". Outros internautas também deixaram mensagens carinhosas e também se mostraram ansiosos com a nova música. "Tão animada para ouvir! Que especial", escreveu um fã. "Mal posso esperar!", comentou outra. "Estou tão empolgada", disse uma terceira.

Veja a foto:

Como Selena Gomez anunciou que está noiva?

Em dezembro do ano passado, Selena algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo do companheiro. "Para sempre começa agora", escreveu a artista ao anunciar a novidade publicamente.

Apesar de Selena Gomez e Benny Blanco se conhecerem há mais de 10 anos por questões profissionais, o casal só engatou um romance em 2023. Os rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram em meados de junho, mas a relação só foi assumida mesmo no dia 7 de dezembro.

O anúncio foi feito em dezembro, mas o pedido teria ocorrido meses antes. Segundo informou uma fonte ao portal Daily Mail, o produtor musical pediu a mão da atriz em agosto. Contudo, eles decidiram esperar um pouco para compartilhar a novidade com o público. Isso porque, no mesmo mês, o cantor Justin Bieber anunciou o nascimento de seu filho com a empresária Hailey Bieber.

