Sandra Annenberg manda recado para criminoso após ser alvo de golpe: ‘Vai descobrir’

Sandra Annenberg revela ter sido vítima de um golpe em que criminosos se passaram por ela para extorquir seguidores; confira o desabafo

Nesta terça-feira, 24, Sandra Annenberg usou suas redes sociais para contar que está sendo alvo de um golpe em que criminosos usam inteligência artificial para se passar por ela. Em um desabafo sincero, a jornalista fez um alerta sobre a seriedade da situação e lamentou que sua imagem e credibilidade estejam sendo usadas para aplicar o golpe.

Em seu perfil no Instagram, Sandra deixou de lado sua habitual discrição e compartilhou um desabafo sobre a situação. Em um vídeo, a jornalista mostrou toda a sua revolta e indignação por ter sido alvo de criminosos: “Estou aqui para fazer um alerta: eu estou sendo vítima de uso indevido da minha imagem nas redes sociais”, iniciou o relato.

“Adulteraram um post que eu fiz para o ‘Globo Repórter' e com o mal uso da inteligência artificial colocaram um outro texto com uma voz que lembra muito a minha. Estão usando a minha credibilidade construída ao longo de mais de três décadas pelo telejornalismo para aplicar golpes. Eu tô me sentindo ultrajada”, Sandra desabafou.

Na sequência, Annenberg pediu cuidado ao público e alertou sobre a importância de estar atento a esse tipo de golpe: “O pior de tudo é que tem gente caindo nessa fraude. Isso é muito grave, isso é muito triste! Gente que por acreditar em mim acha que está vendo algo verdadeiro e cai em uma propaganda enganosa”, a jornalista lamentou.

Sandra deixou um recado para os criminosos e afirmou que ela e a emissora estão em busca dos responsáveis: “Isso é estelionato, é crime! Eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis. Eu quero dizer que eu sinto muito se você que confia em mim caiu nessa. Eu sinto muito mesmo porque nós somos vítimas do mesmo criminosos”, disse.

“E quem tá fazendo isso, saiba que a gente vai conseguir descobrir”, Annenberg completou o desabafo e recebeu o apoio dos seguidores nos comentários da publicação: “As redes sociais estão demais. O povo não tem paz”, disse uma admiradora da jornalista. “Já vi várias vezes, denunciei a página porque é visível a fraude!”, escreveu outra.

