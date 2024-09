Professora de Samuel de Assis no Dança dos Famosos anuncia parceria com ator

Larissa Parison, parceira de Samuel de Assis no Dança dos Famosos, ainda revela à CARAS Brasil os desafios do vídeo-dança que gravaram

Parceiros desde o Dança dos Famosos, Samuel de Assis (41) e Larissa Parison (35) surpreenderam os fãs e internautas ao compartilhar um vídeo mostrando uma coreografia de dança contemporânea. O reencontro da dupla foi divertido, porém, desafiador como conta a bailarina.

"O primeiro desafio foi despertar o corpo, já que o Dança terminou faz quase dois meses [risos], mas foi uma surpresa de como foi rápido e leve nossos ensaio", conta Larissa, em entrevista à CARAS Brasil. Ela e Samuel de Assis deixaram a competição na última eliminatória, antes da fase da dança contemporânea . Porém, o ritmo dos bastidores do programa se manteve para a gravação do vídeo.

A profissional explica que fizeram apenas três ensaios de duas horas, assim como no quadro do Domingão com Huck. Além disso, os dois também enfrentaram o desafio do deslocamento até a praia, localizada no interior de São Paulo. "Queríamos muito esse cenário, no fim deu tudo muito certo."

Larissa diz que ela e o ator pretendem gravar pelo menos mais dois ritmos, o tango e outro que ainda vão decidir. "E quem sabe para concluir juntar o grupo azul, seria incrível", completa ela, que diz estar surpresa positivamente com a repercussão do vídeo-dança.

"Não [esperava uma repercussão] tão grande pelo fato de já ter passado o 'calor' do Dança dos Famosos, mas ficamos surpresos porque de certa forma as pessoas curtiram muito nossa sintonia como casal de dança , e vimos de fato como torceram pra gente e como queriam que a gente tivesse chegado até o fim do programa."

A bailarina também explica que a ideia surgiu após uma conversa com Samuel, em que os dois falavam sobre o ritmo contemporâneo. Então, decidiram criar uma coreografia e publicar. "Samuel inclusive quer dançar mais uns três ritmos, ele como sempre mega animado e eu amo isso nele."

CONFIRA O VÍDEO-DANÇA DE SAMUEL DE ASSIS E LARISSA PARISON, COMPARTILHADO EXCLUSIVAMENTE COM A CARAS BRASIL: