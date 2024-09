Samara Felippo posta cliques raros com a mãe e semelhança impressiona

A atriz Samara Felippo compartilhou algumas fotos com a mãe, dona Lea Felippo, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Samara Felippo usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, dona Lea Felippo, que completou 79 anos de vida neste sábado, 14.

A atriz compartilhou várias fotos da aniversariante, incluindo algumas de quando ela era mais jovem, e contou que sua mãe ganhou de presente "uma coluna nova". Ela chegou a fazer um desabafo recentemente sobre o problema de saúde da mãe. Depois, ela gradeceu o apoio que sempre teve de dona Lea, principalmente com as filhas, Alicia, de 15 anos, e Lara, de 11.

"Ela ganhou de presente uma coluna "nova" aos 79. Pois é, a vida tem dessas coisas. Hoje é dia da minha "senhoura". Minha rede e apoio nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela sabe bem!!! Uma das mulheres mais lindas que já conheci, que casou com o vestido mais lindo e original que já vi. É a vó mais babona que conheço. Mesmo dormindo com a criança no colo quando você pede pra olhar kkk", brincou.

Depois, ela falou sobre os ensinamentos da mãe. "E uma das coisas que eu aprendi com você mãe, além de: me tornar essa mulher que sou hoje, nunca abandonar meu trabalho, a parte do apto não deu tempo e eu não aprendi muito bem kkkk, mas aprendi a lutar com você e a ir atrás dos meus direitos, de ser a melhor mãe que posso ser pras minhas filhas, de sonhar alto e amar o que faço, de ser desbocada, falar alto, suburbana raiz e às vezes meio barraqueira, de aprender que um "aaah vásifuder" te libera de muito estresse, que pra mostrar o dedo do meio só estando entre família, de saber que sempre fui mais bonita e esperta que meu irmão @gladstonefelippooficial, de estar sempre olhando o próximo e tentando ser solícita, de arrancar todas as pelinhas dos cantos do meu dedo (não te agradeço por isso, mania chata que peguei!!), e a não ser tão teimosa e cabeça dura."

Samara completou o texto se declarando. "Além de tudo isso, mãe, aprendi que preciso cada vez mais cuidar da minha musculatura. Cuidem do corpo que lhes sustenta. Obrigada por esses ensinamentos. Eu te amo mãezinha! Brincadeiras e não brincadeiras a parte. Que essa sua mocidade e coluna recauchutada seja apenas o início de mais uma jornada. Feliz Aniversário", finalizou.

Nos comentários, os fãs apontaram a semelhança entre mãe e filha. "Uau! Que gata sua mãe!! Você é a cara dela", disse uma seguidora. "Que linda! Muita saúde para sua mãe!", escreveu outra. "Sua mãe pariu ela mesma", brincou uma fã. "Parabéns a sua mãe. Vocês são parecidíssimas", falou mais uma.

