Samara Felippo posa com as filhas e fãs rasgam elogios: "Chuva de beleza"

Samara Felippo arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao compartilhar cliques inéditos ao lado das filhas, Alícia, de 15 anos, e Lara, de 11 anos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz e as herdeiras aparecem com looks estilosos para um passeio em família. Ao publicar as imagens, Samara deixou um recado. "Nós. Pra embelezar seu feed!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Que lindas", disse uma seguidora. "Eu só tenho uma coisa pra dizer: maravilhosas!!!", escreveu outra. "Chuva de beleza", falou uma fã. "Como são lindas! Parabéns", comentou mais uma.

Vale lembrar que Alícia e Lara são frutos do relacionamento de Samara com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa.

Aniversário da filha mais velha

No mês passado, Alícia, a filha mais velha da atriz Samara Felippo, completou 15 anos de vida e ganhou uma bela homenagem da mamãe na internet. "Filha, a gente não nasce sabendo ser mãe, meu amor. Tento ser a mãe possível. Essa Samara que você conhece. E quero que você seja inteira sem precisar agradar ninguém, em toda nossa essência e liberdade. E você é! Tem sido e que seja cada vez mais. É assim que sigo ao te lado sempre e pra sempre. Te ensinando a se reconhecer gigantona. Maravilhosa", iniciou o texto.

"Que desobedeça, que questione e que não tenha medo de ser quem você sonha em se tornar. E não vou deixar, pelo menos sigo lutando, que te calem, que te coloquem pra baixo, que te façam se sentir menos do que a grandiosidade que você é. Doce, engraçada, sensível, organizada, responsável, um pouco implicante, focada e minha atleta agora. Te crio com todo meu amor há 15 anos, completinhos hoje. E que orgulho eu tenho em ser tua mãe. Te amo tanto, tanto, que chega a doer aqui no peito. Feliz aniversario, minha debutante!!! Sua festa será linda, eu te prometo!!!", completou. Confira a publicação!