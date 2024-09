Samara Felippo chora em desabafo sobre a saúde da mãe: 'Não está bem'

A atriz Samara Felippo desabafou sobre as dificuldades em conciliar a maternidade solo com os cuidados de saúde da mãe

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 9, para fazer um longo desabafo com os seguidores a respeito de sua vida pessoal. Através de seus stories no Instagram, a artista revelou que sua mãe, Lea Felippo, não está muito bem de saúde.

Bastante emocionada, Samara publicou uma sequência de vídeos explicando que precisava conciliar a maternidade solo com os cuidados da mãe, que reside atualmente no Rio de Janeiro. A atriz, que mora em São Paulo, possui duas filhas: Alicia, de 15 anos, e Lara, de 11.

Samara Felippo contou que, além de uma hérnia antiga na cervical, sua mãe sofreu três fraturas na coluna. A famosa, que estava no Rio para cuidar da matriarca, soube que Lea teve uma crise assim que ela desembarcou em São Paulo.

"Sobre maternidade solo, rede de apoio, solidão e angústia", escreveu a atriz no registro compartilhado. "Fazia tempo que eu não chorava tanto na minha vida. Eu achei que tivesse deixando minha mãe bem, dei um beijinho, tinha até storie com ela em pé na cozinha, eu fazendo purê de batata pra ela, foi eu pousar em São Paulo e ela ter uma crise. Agora vou ter que recorrer a uma rede de apoio de novo pra deixar as meninas aqui e conseguir cuidar da minha mãezinha", disse ela.

"O médico medicou, deu sugestão de um tratamento mais conservador e, se não aguentar, uma cirurgia, que não é tão invasiva assim. Ela tentou, a gente comprou colete, tomou os analgésicos, e eu precisava voltar pra São Paulo pra tocar minha vida aqui com as minhas filhas. Deixei ela bem, só que ela não está bem", lamentou Samara Felippo.

Em seguida, ela explicou que está revezando os cuidados da mãe com o irmão, mas que a falta de rede de apoio com as filhas a sobrecarregava ainda mais. "Minha mãe não teve muitos amigos, porque viveu pro casamento e pros filhos, mas tem a família. Se for só a coluna, que faça a cirurgia e está tudo bem. E que seja só a coluna. Tenho medo é de pulmão, de rim; na idade dela... medo, pânico. Então, amanhã estou no Rio e dou notícias", relatou.

Vale lembrar que as duas filhas de Samara são frutos de seu antigo casamento com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa. Os dois anunciaram publicamente a separação em 2013.

Samara Felippo faz desabafo sobre saúde da mãe - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

