Saiba o que o IML fez com o corpo da cachorra que estava no avião que caiu

A cachorra Luna está entre as vítimas do acidente de avião que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9

A cachorra Luna está entre as vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9. O corpo do animal, que foi encontrado por Bombeiros nos destroços do avião, foi entregue por peritos do Instituto Médico Legal (IML) para uma família venezuelana.

Segundo noticiou o portal G1, a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) divulgou a informação nesta quinta-feira, 15. A cachorrinha sem raça definida (SRD) pertencia a família venezuelana que estava a caminho do Aeroporto de Guarulhos. Por lá, embarcariam em outro voo com destino a Caracas.

Josgleidys Gonzalez, Joslan Perez e Maria Parra estão entre as 62 vítimas do acidente. A família morava no Brasil e pretendia voltar para a Venezuela. Luna era o único animal que estava na aeronave. Um vídeo compartilhado na internet mostra o menino brincando com o animal de estimação antes do acidente. Veja:

IML finaliza a identificação de todos os corpos

Ainda nesta quinta-feira, o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo anunciou que concluiu a identificação de todos os 62 mortos na tragédia. Os representantes do local revelaram que o trabalho de identificação das vítimas foi finalizado na noite de quarta-feira, 14, e os corpos serão liberados para que as famílias possam se despedir.

Em uma coletiva de imprensa, o IML revelou que não foi necessário fazer o exame de DNA em nenhuma vítima, já que as identificações foram feitas com o apoio de impressões digitais ou comparações de radiografias, exames odontológicos e fotos de tatuagens que foram fornecidos pelas famílias.

Caixa-preta de avião da Voepass: o que se ouviu nos últimos momentos

Com exclusividade, o Jornal Nacional teve acesso ao áudio da caixa-preta do avião da Voepass. Nele, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou o que estava acontecendo ao perceber que o avião estava perdendo sustentação. Em seguida, ele disse sobre "dar potência", uma tentativa para dar estabilidade para impedir o acidente.

Após um minuto, dessa constatação, a aeronave perdeu a altitude e teve o choque com o solo. Durante esse curto período de tempo, os investigadores constataram que a tripulação tentou reagir. A gravação foi encerrada com gritos e o estrondo do choque contra o chão em Vinhedo.