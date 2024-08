Caixa-preta de avião da Voepass: saiba o que se ouviu nos últimos momentos

Gritos, estrondos e pergunta foram reveladas na caixa-preta de avião da Voepass; minutos antes da queda foi falado sobre "dar potência" à aeronave

A caixa-preta do avião da Voepass revelou um pouco o que aconteceu nos últimos minutos antes da aeronave cair em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira, 09. Com exclusividade, o Jornal Nacional teve acesso ao conteúdo de cerca de duas horas de transcrição feito pelo Centro de Investigação e Prevenção e Acidentes (Cenipa), vinculado à Força Aérea.

Segundo os investigadores responsáveis pela análise do áudio, inicialmente é possível entender que a queda foi repentina. A conclusão é tirada a partir das últimas conversas dos pilotos e barulho que se ouve. Mas, é bom lembrar, que isso é apenas uma análise inicial, porque a causa da queda ainda está sendo investigada.

O que o piloto falou?

Pelo áudio é possível ver que o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou o que estava acontecendo ao perceber que o avião estava perdendo sustentação. Em seguida, ele disse sobre "dar potência", uma tentativa para dar estabilidade para impedir a queda.

Após um minuto, dessa constatação, a aeronave perdeu a altitude e teve o choque com o solo. Durante esse curto período de tempo, os investigadores constataram que a tripulação tentou reagir. A gravação foi finalizada com gritos e o estrondo do choque contra o chão em Vinhedo.

Com o conteúdo da caixa-preta e mais outras informações, o relatório preliminar sobre o caso deve sair em 30 dias. Os áudios analisados não apresentaram outros barulhos de um possível problema como alarme de fogo, falha elétrica ou pane no motor, por exemplo.

Situação do avião da Voepass e denúncias sobre ele são reveladas

Na noite desta segunda-feira, 12, o Jornal Nacional, da Globo, revelou com exclusividade algumas imagens de como estava o avião da Voepass antes da trágica queda na última sexta-feira, 09, em Vinhedo, em São Paulo.

Na matéria anunciada por Renata Vasconcellos foi mostrado como estava a cauda do avião, que havia sofrido alguns danos em um pouso em março. Além disso, exibiu-se óleo escorrendo em alguns pontos da aeronave e também uma parte ralada sem tinta. A estrutura interna de um dos pneus estava exposta.

Segundo o jornal, os danos foram relatados às autoridades depois de uma viagem entre Recife e Salvador. Uma funcionária da empresa, que deu entrevista sem se identificar, contou que um dos pneus estourou no momento da decolagem. Os pedaços de borracha danificaram o sistema hidráulico do ATR-72, o que dificultou o pouso. Saiba mais aqui.