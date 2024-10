Saiba o que Cid Moreira disse em sua última publicação antes da morte

O apresentador Cid Moreira faleceu aos 97 anos nesta quinta-feira, 3. Antes da morte, ele fez um post agradecendo o carinho de Tom Cavacalnte

O apresentador Cid Moreirafaleceu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira, 3, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do G1, ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, para tratar uma pneumonia.

Menos de 24 horas antes do anúncio de sua morte, Cid compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo no qual o humorista Tom Cavalcante declara seu carinho pelo apresentador e pede para que ele grave a abertura de seu show.

Na legenda da publicação, Cid agradeceu o carinho e prometeu fazer a gravação. "Abraço, querido Tom! Gravo a abertura do seu show quando você quiser! Uma honra!", escreveu. Nos comentários, Tom reagiu: "Cidão Brilhante! Extraordinário! Ser humano do Bem! Meu Deus será maravilhoso ter sua voz Brihante me anunciando nos teatros do Brasil e do Mundo".

Na última segunda-feira, 30, Cid Moreira usou seu perfil no Instagram para agradecer as felicitações que recebeu por seu aniversário. Ele completou 97 anos no dia 29 de setembro. "Para começar a segunda feira agradecendo tantas mensagens pelo meu aniversário, eu gravei o poema “meus oito anos”, de Casemiro de Abreu…", escreveu ele.

Veja as publicações:

Carreira de Cid Moreira

Dono de uma longa trajetória no telejornalismo brasileiro, Cid Moreira iniciou a carreira no rádio em 1944, após incentivo de um amigo para realizar um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté. Entre 1944 e 1949, o comunicador narrou comerciais e trabalhou na Rádio Bandeirantes.

Sua carreira no jornalismo televisivo iniciou em 1963, quando estreou no 'Jornal de Vanguarda', da TV Rio. Nos anos seguintes, Cid esteve no mesmo programa em emissoras como Tupi, Globo, Excelsior e Continental.

Em 1969, o jornalista retornou à TV Globo para substituir Luís Jatobá no 'Jornal da Globo'. Em setembro do mesmo ano, ele foi escalado para integrar a equipe do 'Jornal Nacional', o telejornal mais importante do país, recém-lançado na época. Leia mais!