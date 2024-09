Quem é Gabriely Miranda? Conheça a esposa de Endrick

Saiba mais sobre quem é Gabriely Miranda, que acaba de se casar com o jogador de futebol Endrick

O jogador de futebol Endrick, de 18 anos, é um homem casado! Nesta segunda-feira, 16, ele e a esposa, Gabriely Miranda, de 21 anos, anunciaram que oficializaram o casamento. Com isso, que tal saber mais sobre a eleita do rapaz?

Gabriely Miranda é modelo e influenciadora digital. Ela tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e costuma postar fotos e vídeos de seus looks, dicas de beleza, da rotina e de suas viagens. "Sou vaidosa e adoro me cuidar. Investir um tempo nos tratamentos de pele e com o corpo ajudam a minha autoestima e também tornam o meu dia a dia mais feliz e produtivo. Gosto muito de fazer skincare e amo treinar. Sempre digo que um dos meus hobbies é a academia, porque me faz muito bem. Não abro mão!", disse ela em entrevista à CARAS.

A jovem é do signo de sagitário e sempre acompanha o marido em seus jogos de futebol. Ela também é religiosa e faz parte da Igreja Batista. Ela também é estudante do curso de Nutrição. "Quando era criança, as pessoas já me diziam que eu levava jeito para ser modelo. Eu mesma só pensei nisso quando comecei a fazer algumas campanhas, por volta dos meus 14 anos. Quanto mais oportunidades surgiam, mais eu pegava o gosto. Além da moda, atualmente também curso Nutrição, área que é uma das minhas paixões e que pretendo integrar ao trabalho que venho fazendo nas redes sociais", afirmou.

Recentemente, Gabriely contou à CARAS sobre o início do namoro com Endrick. "A gente se conheceu pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial, sim, mas desde o início já sabíamos que queríamos estar juntos", disse ela.

Ela ainda relembrou a decisão de assumir o romance publicamente. "Somos muito alinhados e conversamos bastante, antes de qualquer coisa. No início, nós preferimos viver isso de forma mais privada, mas depois que se tornou público resolvemos levar a situação com leveza. Não tivemos receio da repercussão, mas nós sempre estivemos conscientes sobre o que queremos deixar só entre nós e o que pode ser público. Como é a primeira vez em que a minha vida está sendo exposta, tenho aprendido a lidar com isso aos poucos", comentou.

