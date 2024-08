Saiba o palpite de internautas sobre peão de 'A Fazenda' após pista de diretor

Rodrigo Carelli, que está por trás dos realities da TV Record, dividiu informações sobre mais um participante de 'A Fazenda': desta vez, de um peão

Com a chegada cada vez mais próxima de A Fazenda 16, Rodrigo Carelli, a mente por trás dos reality shows da TV Record, dividiu mais informações sobre o elenco, nesta quarta-feira (21). Desta vez, o executivo revelou detalhes sobre um peão que participará do programa, um ator com várias participações em novelas. Confira quem é o principal palpite a seguir.

"Mais uma fica do elenco de 'A Fazenda'! Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes", apontou o Carelli em uma publicação no X (antigo Twitter). Vale lembrar que o reality estreia em 16 de setembro.

Logo, os comentários dos fãs do reality inundaram a postagem de Carelli, e o palpite foi quase unânime, com o nome de Sidney Sampaio. O ator, de 44 anos, ficou conhecido entre os anos 2000 pela atuação em novelas de sucesso, como Alma Gêmea (2005), Caras & Bocas (2009), e mais tarde nas séries bíblicas da Record, Os Dez Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016).

Vale lembrar que, em 2023, o artista preocupou os fãs e passou por momentos de tensão após uma grave queda de um quarto de hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu depois do ator sofrer um surto causado pela mistura de remédio e bebidas.

Atualmente, o artista passa bem, quase sem sequelas e recuperado das fraturas, como revelou ao Jornal Extra, no fim do ano passado: "Cair daquela altura e sair quase sem sequelas foi um verdadeiro milagre. Ainda tenho limitações, como não fazer exercícios físicos. Tem sido um desafio controlar a ansiedade. Sempre pratiquei atividades físicas", disse ele na ocasião.

Mais uma dica do elenco de #AFazenda!

Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes.#QuemVaiPraFazenda#DicasDoCarelli@GalisteuOficial@afazendarecord — Rodrigo Carelli (@rocarelli) August 21, 2024

