Saiba detalhes da festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca está organizando uma festa para celebrar a conquista de 50 milhões de seguidores. O evento está previsto para acontecer no dia 18 de dezembro de 2024, no espaço Casa Fasano, localizado no bairro Cidade Jardim, em São Paulo.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, entre as atrações musicais já confirmadas estão o grupo Menos é Mais, o cantor Nattanzinho, o DJ John, Pedro Sampaio, e é claro, seu marido, o cantor Zé Felipe

Quando Virginia Fonseca alcançou a marca de 50 milhões de seguidores?

Vale lembrar que Virginia alcançou a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram no dia 22 de setembro deste ano. Na ocasião, ela fez um ensaio fotográfico ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de um, e José Leonardo, de dois meses. E ela fez questão de vestir a família inteira combinando, todos estavam com looks em tom de azul claro.

Na legenda, Virginia fez questão de agradecer aos seguidores. "50 milhões. Pensei em fazer várias coisas para comemorar aqui os nossos 50 milhões, mas no fim decidi fazer uma foto na minha casa, com minha família, porque sei que é como vocês gostam de mim e eu amo isso!!! Eu amo compartilhar minha vida e minha família com vocês. Agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele fez e faz por mim, agradeço por ter vocês comigo e peço todas as noites para que Ele abençoe a vida de cada um que me segue. Sem vocês eu não seria nada e continuarei por cá enquanto Deus e vocês me permitirem!!! Obrigada obrigada obrigada. Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu ela.

