Saiba como é a vida no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro

Personalidades veteranas vivem no Retiro dos Artistas, que fica em um terreno de 15 mil metros quadrados no Rio de Janeiro. Saiba mais

O Retiro dos Artistas é o lar de personalidades veteranas que fizeram parte da televisão brasileira. O local fica em um terreno de 15 metros quadrados, que foi doado pelo jornalista e empresário tcheco Frederico Figner e é administrador pelo ator Stepan Nercessian. Hoje em dia, o retiro possui 43 moradores, que fazem atividades e vivem nas residências.

O retiro promove cuidados multidisciplinares para os seus moradores, como atividades recreativas e cuidados com a saúde física e mental. Eles participam de exposições artísticas, bailes de dança, aulas de escrita, debater e sessões de cinema.

O local também conta com teatro, biblioteca, piscina, salão de beleza, capela e centro de fisioterapia. O retiro é mantido com doações e ações solidárias. Quer saber quem vive por lá? Confira a reportagem completa no site Perfil Brasil, clicando aqui.