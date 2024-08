Sabrina Sato revela mania inusitada em restaurantes: “O prato do outro”

Sabrina Sato foi uma das convidadas do programa 'Sobre Nós Dois', apresentadora deu uma declaração inusitada sobre seu gosto

A apresentadora Sabrina Sato fez uma revelação inusitada durante o "Sobre Nós Dois", programa exibido pelo canal GNT. Ela compartilhou o trecho em seu perfil nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 21..

"Eu adoro cheirar o prato do outro e o meu também. Eu adoro sentir o cheiro", começou ela. Marcelo Adnet então riu da revelação da amiga. "Tu é um pet, o que tu é?", declarou ele. O humorista disse que se incomodaria com Sabrina. "Sabia que eu tenho problemas com isso? Outro dia, eu pedi uma pizza e a pessoa: 'tá linda essa pizza', perdigota da pizza toda. Me tira do sério", declarou ele.

A mãe coruja da Zoe então declarou que esse comportamento é uma tática. "Eu sempre elogio o prato do outro pra ver se me oferecem", declarou ela gargalhando.

Os fãs da fashionista se divertiram com a revelação e concordaram com a musa: “Enquanto vc não oferece ela não para de olhar “Hmmm tá bonito o seu””, disse um, “Adoro elogiar a comida pra ver se eu ganho também Sabrina”, concordou outro, “Eu não te aguento Sá!”, escreveu outro.

Mãe de Nicolas Prattes dá sua opinião sobre o namoro com Sabrina Sato

Quando começaram os rumores sobre o namoro de Nicolas Prattes com Sabrina Sato, foi apontado que a mãe do ator estava feliz da vida com a novidade. Agora, Giselle Prattes rompeu o silêncio e compartilhou sua opinião sobre o relacionamento do filho, além de detalhar a convivência com a nora em uma entrevista para a revista Quem.

Giselle, que se tornou mãe quando ainda era adolescente e tem só quatro meses a mais que Sabrina, destacou que nunca se preocupou com a diferença de idade. Durante a conversa, ela confirmou que aprovou o relacionamento do filho assim que soube da novidade: "Minha primeira reação foi de alegria”, a artista iniciou seu relato sobre o romance.