Sabrina Sato surge aos beijos com Nicolas Prattes e se declara: "Te amo"

A apresentadora Sabrina Sato viajou com a família para Portugal para se encontrar com o namorado, o ator Nicolas Prattes, e posou aos beijos com ele

A apresentadora Sabrina Sato viajou para Portugal na companhia dos pais, Kika e Omar Rahal,e da filha, Zoe, de 5 anos, para se encontrar com o namorado, o ator Nicolas Prattes, que está gravando a próxima novela das nove, Mania de Você, na qual ele será um dos protagonistas. E neste sábado, 20, ela compartilhou alguns passeios que fez e posou aos beijos com o artista.

O casal visitou o Miradouro da Senhora do Monte, um mirante com vista para a cidade de Lisboa, capital portuguesa e a apresentadora compartilhou momentos dos dois admirando o por do sol. Eles também aparecem se beijando. "Te amo", declarou ela.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes (Reprodução/Instagram)

Em seguida, Sabrina compartilhou o momento em que o artista brincava com sua filha. Eles foram a um parquinho em Portugal e ela mostrou o ator de novelas subindo em um brinquedo de escalada para se divertir com a menina.

Recentemente, a famosa compartilhou um clique apaixonado com o eleito e falou sobre estar matando a saudade dele mais uma vez. "Agora eu vim te ver meu amor, Nicolas Prattes", escreveu Sabrina Sato ao surgir radiante ao lado do eleito em Portugal.

Nicolas Prattes dá prova de amor para Sabrina Sato: 'Atravesso o planeta'

Enquanto a apresentadora estava no Japão gravando a segunda temporada de seu quadro no Fantástico, Nicolas Prattes surpreendeu a amada ao dar uma pausa em seu trabalho para encontrá-la no território nipônico. "Por você eu atravesso o planeta", disse o ator ao compartilhar os cliques do outro lado do mundo.

Já a filha dela com Duda Nagle, Zoe, ficou no Rio de Janeiro curtindo as férias de julho com o pai. Ao ver o cliques da herdeira com o ex, a apresentadora reagiu e deixou um comentário.