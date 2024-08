Sabrina Petraglia, de Família É Tudo, anuncia que filhos voltarão para Dubai; saiba por que

No ar em Família É Tudo, atriz Sabrina Petraglia está curtindo os filhos na correria da ponte aérea Rio-São Paulo, antes que eles voltem para Dubai com o avô

Sabrina Petraglia (41) está curtindo os filhos e o marido, Ramón Velázquez, em meio à maratona das gravações de Família É Tudo, da TV Globo. Gael (5), Maya (3) e Léo (2) estão em São Paulo, mas em breve, segundo a atriz, voltarão para Dubai, nos Emirados Árabes, onde a família mora atualmente. Durante abertura das gravações das novelas, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 5, em que a CARAS Brasil marcou presença, ela revela como tem sido a rotina entre a ponte aérea em solo brasileiro, conciliando o trabalho na trama das sete e a família, antes que as crianças voltem para o país do Oriente Médico com o avô materno.

Após passar algumas semanas longe dos herdeiros, a artista está curtindo os pequenos. “Eu vim um pouquinho antes, para eles não perderem tantas aulas. Eles são pequenos, não têm essa coisa de perder aula, mas o Gael já está começando a ser alfabetizado. Então, conversei com a professora e ela disse que duas semanas não têm problema. Agora, ele vai para o primeiro ano. Trouxe o meu pai, que é aposentado. Ele ficou comigo quinze dias, me ajudando nos horários, na organização. Claro, tenho a ajuda de uma babá, mas gosto sempre de ter alguém da família, porque esses anos são tão preciosos, eles estão numa fase tão incrível, que acho uma pena não ter ninguém da família para curtir. Então, trouxe o meu pai, e ele ficou quinze dias comigo”, diz.

“Vim pro Brasil quinze dias antes. E aí, depois, eles vieram: meu marido, meu pai e os meus três filhos. Tenho um apartamento em São Paulo, que comprei justamente para ter de base, um lugar fixo, uma casa montada pra eu pegar as malinhas das crianças e falar: cheguei. Para não ficar em qualquer lugar, hotel. Então, eles vieram, estão em São Paulo, e eu fico aqui, na ponte aérea”, acrescenta Sabrina.

A atriz diz que a rotina é difícil por conta do trabalho, mas, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de estar perto dos pequenos, de cuidá-los. “É difícil, mas pra um outro lado, é bom porque eu tenho um tempo pra estudar. Vou para casa estudar, tenho tranquilidade. Quando eles dormem, aproveito para estudar, mas eles ainda acordam à noite (risos). Estou bem aqui, consigo ficar na ponte Rio-São Paulo. E tem a minha família, os avós estão curtindo muito, minha sogra maravilhosa, tomou conta da minha casa, ela é muito parceira. E meu pai também, mora ali do lado do meu apartamento. Meu marido conseguiu trabalhar remoto aqui, então estamos todos juntos aqui no Brasil”, fala.

Sabrina destaca que neste período, os Emirados Árabes atinge a sensação térmica de 60 graus, e que com isso, as escolas fecham. “É impossível andar na rua, impossível! Então, as escolas fecham por dois meses. Então, esses dois meses tudo casou, tudo perfeito. Eles estão aqui, mas daqui a pouco eles estão indo embora e eu ainda fico um pouquinho, mas meu pai volta com eles, para eles não perderem o começo das aulas”, comenta.

Em Família é Tudo, Sabrina Petraglia é Maya, uma mulher estudiosa, fez MBA, uma típica workaholic. No ambiente de trabalho, gosta de tudo perfeito, e se impõe o tempo todo. Acha que precisa ser assim para ser respeitada no meio corporativo, tão machista. Mas esconde um lado dócil, generoso, que só os mais íntimos conhecem.

A atriz comenta sobre a personagem ter o mesmo nome da filha, e diz que faz questão de mostrá-la o quanto é importante trabalhar e fazer o que gosta. "Falo: A mamãe vai brincar de casinha, contar histórias, a mamãe ama o que faz. Falo que é bom trabalhar, uma delícia trabalhar, para que ela, um dia, entenda que tem que ser prazeroso, que a gente tem que trabalhar porque gosta, porque é apaixonado no que faz; o dinheiro é uma consequência de tudo isso. Está sendo muito bom mostrar para eles que a mamãe consegue trabalhar, porque nesses quatro anos, só fiquei dentro de casa”, finaliza.

