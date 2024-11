Rodrigo Hilbert relembra como os gêmeos e a filha eram: 'Passa tão rápido'

Casado com Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert relembra fotos dos filhos de três anos atrás e mostra mudança dos herdeiros; veja

O apresentador Rodrigo Hilbert se mostrou um pouco nostálgico nesta quarta-feira, 06, ao relembrar fotos de seus filhos com Fernanda Lima de três anos atrás. Pai dos gêmeos, Francisco e João, de 16 anos, e de Maria Manoela, de quatro, ele exibiu a mudança dos herdeiros.

Com os registros em preto e branco, o famoso mostrou como o trio cresceu. No clique, a caçula apareceu ainda um bebê e os meninos com carinha mais de criança, já que agora são modelos e até desfilaram com mãe no São Paulo Fashion Week.

"Entre receitas, risadas e muito amor! O tempo passa tão rápido, essas fotos são de 2021", falou o cozinheiro ao postar as fotos curtindo momentos de sua intimidade em família. Nos comentários, os internautas admiraram as lembranças. "Família linda", elogiaram.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, os gêmeos desfilaram com a mãe no SPFW e chamaram a atenção com sua beleza. Em entrevista para a CARAS Brasil, a Fernanda Lima falou sobre os gêmeos seguirem sua carreira e do esposo. “Eles manifestaram o desejo de trabalhar como modelos e achei interessante por que na moda eles terão a oportunidade de amadurecer num ambiente com toda uma diversidade de profissões”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Rodrigo Hilbert faz bicicleta para a filha caçula

O apresentador Rodrigo Hilbert sempre surpreende com suas habilidades infinitas. Além de cozinhar nas telinhas, o famoso constrói coisas diversas e revelou que estava fazendo uma bicicleta para a sua filha caçula com Fernanda Lima, a pequena Maria.

Em sua rede social, o galã postou uma foto montando o novo brinquedo da caçulinha e revelou que estava tendo bastante trabalho para confeccioná-lo. Vale lembrar que ele já fez o berço da menina e até uma casa da árvore para ela. Sem contar outras coisas que o modelo já exibiu. Saiba mais aqui.

Leia também:Enormes! Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem em novas fotos