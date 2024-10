Enormes! Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert surgem em novas fotos

Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, João e Francisco seguem os passos dos pais e se tornam modelos em evento de moda. Veja como eles estão

A apresentadora Fernanda Lima e o apresentador Rodrigo Hilbert já são pais de adolescentes! Nesta quarta-feira, 16, os filhos gêmeos deles, João e Francisco, mostraram que seguem os passos dos pais no universo da moda.

Filhos de ex-modelos profissionais, os dois adolescentes marcaram presença no evento São Paulo Fashion Week como modelos. Eles foram convidados para desfilarem por algumas grifes ao longo do evento fashion e surpreenderam ao mostrarem o quanto já cresceram.

João e Francisco estão com 16 anos de idade e fazem parte do elenco de uma agência de modelos que já lançou outros grandes nomes da moda. Em setembro, os gêmeos fizeram um ensaio fotográfico profissionais e surpreenderam os internautas. Tanto que eles foram muito elogiados. “Que o sucesso esteja sempre com vocês!”, disse uma seguidora. “Maravilhoso. Sucesso”, comentou mais uma. “Perfeitos”, escreveu outra. “Irmãos lindos”, disse mais uma.

Rodrigo Hilbert faz bicicleta para a filha caçula

O apresentador Rodrigo Hilbert sempre surpreende com suas habilidades infinitas. Além de cozinhar nas telinhas, o famoso constrói coisas diversas e, dessa vez, ele revelou que está fazendo uma bicicleta para a sua filha caçula com Fernanda Lima, a pequena Maria, de 3 anos.

Em sua rede social, o galã postou uma foto montando o novo brinquedo da caçulinha e revelou que está tendo bastante trabalho para confeccioná-lo. Vale lembrar que ele já fez o berço da menina e até uma casa da árvore para ela. Sem contar outras coisas que o modelo já exibiu.

"Bike nova da Maria! Essa bicicleta deu trabalho", compartilhou o marido de Fernanda Lima. Nos comentários, os internautas mais uma vez se surpreenderam com o apresentador. "Ele gosta de nos humilhar", brincaram. "Esse homem tem que ter um defeito", falaram. Veja o momento especial aqui.