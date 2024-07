Fernanda Lima explica motivo de dar batata doce para os filhos em avião

Após vídeo dando batata doce para os filhos viralizar, Fernanda Lima explica o motivo de levar um pote para os herdeiros na viagem

A apresentadora Fernanda Lima se pronunciou após um vídeo compartilhado pelo marido, Rodrigo Hilbert, deles em um avião com os filhos viralizar. Nesta quinta-feira, 18, a famosa então explicou o motivo de levar um pode de batata doce para seus gêmeos e filha mais nova.

Seguidora de um estilo de vida saudável, a artista contou que prioriza alimentos naturais em meio a tantos industrializados disponíveis. Fernanda Lima então explicou que deixa os herdeiros comerem "besteiras", mas, que primeiro eles precisam ingerir a comida com nutrientes. Por isso, ela sempre leva um lanchinho e ensinou como faz a batata doce que seus amados adoram.

"Como qualquer família, sou uma mulher que disputa a atenção de alimentos ultraprocessados e é uma luta... No entanto, tem sido muito interessante na criação dos meus filhos como eu tento inserir alimentos gostosos pra eles, que fazem bem pra eles. Primeiro que eu falo desde que eles são pequenininhos que eles até podem comer uma tranqueira...", contou como funciona em sua casa.

Depois de explicar como funciona a alimentação em sua casa, a apresentadora ensinou a receita de sua batata doce. Muito simples, ela coloca o alimento no microondas por um tempo para cozinhar e depois doura na frigideira com azeite.

Além disso, Fernanda Lima contou que quando foi à Disney com os filhos, ela cozinhava ovos para eles comerem no parque e só depois poderiam ingerir o fast food que é ofertado no local.

É bom lembrar que a famosa e Rodrigo Hilbert são pais dos gêmeos, João Hilbert e Francisco Hilbert, de 15 anos, e da caçulinha, Maria, de 3 anos. Em abril, a família encantou ao surgir reunida em um clique raro.

Rodrigo Hilbert faz bicicleta para a filha caçula

O apresentador Rodrigo Hilbert sempre surpreende com suas habilidades infinitas. Além de cozinhar nas telinhas, o famoso constrói coisas diversas e, dessa vez, ele revelou que está fazendo uma bicicleta para a sua filha caçula com Fernanda Lima, a pequena Maria, de 3 anos.

Em sua rede social, o galã postou uma foto montando o novo brinquedo da caçulinha e revelou que está tendo bastante trabalho para confeccioná-lo. Vale lembrar que ele já fez o berço da menina e até uma casa da árvore para ela. Sem contar outras coisas que o modelo já exibiu.

"Bike nova da Maria! Essa bicicleta deu trabalho", compartilhou o marido de Fernanda Lima. Nos comentários, os internautas mais uma vez se surpreenderam com o apresentador. "Ele gosta de nos humilhar", brincaram. "Esse homem tem que ter um defeito", falaram. Veja o momento especial aqui.