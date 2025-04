Rodrigo Bocardi reaparece e revela o que fará em breve: 'Tô na praça'

Após quase três meses de sua saída da Globo, Rodrigo Bocardi reaparece e compartilha o que pretende fazer para voltar para seu público

O apresentador Rodrigo Bocardi reapareceu em sua rede social nesta quinta-feira, 03. Após quase três meses depois de sua saída da Globo, o jornalista compartilhou um vídeo para os internautas para falar o que pretende fazer.

O comunicador então mostrou vários comentários que vem recebendo dos fãs sobre quando ele voltará. Rodrigo Bocardi revelou que estava em um estúdio e pediu para os internautas darem ideias do que ele pode fazer.

"Peguei esses últimos dias pra descansar, dormir até acordar, mas agora tá na hora de trabalhar, hein? E o que fazer? Ir pro estúdio, desse assim? Apresentar um jornal? Um programa de entrevistas? Um programa de entretenimento pra gente dar muita risada? Ou nada disso na televisão? Fazer um canal na internet? O que fazer, hein? Vocês vão ter que me ajudar, escolhe aí e me ajuda, o Bocardi tá na praça", falou com quem pergunta sobre ele.

Veja o vídeo de Rodrigo Bocardi:

Por que Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo?

A TV Globo chocou o público na noite de quinta-feira, 30, ao anunciar a demissão repentina do jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi. De acordo com a emissora, ele deixou a emissora por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo.

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto da emissora.

