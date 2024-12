Resposta de Arthur Aguiar sobre traição diverte a web: 'Fora muito bem dado'

Arthur Aguiar ganhou apoio dos internautas após se recusar a responder pergunta sobre traição e dar lição em repórter do SBT

Arthur Aguiar (35) ganhou apoio da web após um episódio no Fofocalizando, programa sobre celebridades do SBT. O ator se disponibilizou a conversar com o repórter do programa, mas foi surpreendido com uma pergunta sobre traição e se recusou a responder, dando uma "lição de moral" no jornalista. Na web, a resposta do ex-BBB divertiu a web: "Fora muito bem dado", elogiaram.

Resposta inusitada

Durante os bastidores do Jogo das Estrelas 2024, o ator foi questionado pelo repórter Rodrigo Assis sobre traição com a seguinte pergunta: "Esse ano, o mundo dos famosos foi abalado por algumas traições. Jogador de futebol, cantor... Quem trai menos: o ator, o jogador ou o cantor?".

De cara, Arthur Aguiar já mostrou insatisfação e respondeu na lata. "Eu vim aqui dar entrevista na maior boa vontade do mundo, e você veio tocar nesse assunto". O repórter tentou contornar a situação e explicar que o questionamento fazia parte de uma pesquisa do Fofocalizando, mas o ex-BBB não quis saber.

"Eu vim aqui, eu poderia ter descido direto, poderia ter acenado de fora. E você quis tocar num ponto que você sabe que é um ponto que dá um hype. Porque eu sou uma pessoa que já passou por uma situação dessa. Então, assim... Acho que não vale por tudo. Você quer fazer like e tudo mais. Da próxima vez que você me chamar, eu não vou falar com você", completou o ator.

Repercussão na web

Na internet, grande parte dos comentários se divertiu com o fora dado pelo famoso. "Povo só tem isso para se apegar. Um erro e resume toda a história de uma pessoa que luta desde criança, filho de mãe solo. Sorte é que a educação do rapaz é impecável", escreveu um perfil do X (antigo Twitter).

Outro comentou que, apesar de não ser fã do ator, gostou da resposta porque a pergunta foi mal-intencionada: "Nunca gostei desse Arthur, mas achei um fora muito bem dado. Que pergunta mais sem noção".

Mesmo com o apoio, algumas pessoas destacaram que o corte foi desnecessário, pois a pergunta realmente fazia parte de uma pesquisa. "Dessa vez, não achei o repórter inconveniente, até porque a pergunta estava sendo feita a todos. Ele se doeu à toa, achando que era pra pegar nele, nada a ver", defendeu um usuário da rede.

Arthur Aguiar dando um fora SUPER BEM DADO no repórter sem noção do Fofocalizando. Não é a primeira vez que esse repórter faz isso.



Ele errou seguiu e isso já foi bastante explorado. Bola fora total! pic.twitter.com/sfXtdSLKVm — Dieguinho (@diegoschueng) December 30, 2024

