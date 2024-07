Renato Góes se despede de Thommy Schiavo: "Tantos momentos maravilhosos"

O ator Renato Góes usou suas redes sociais para expressar seu pesar pela morte de Thommy Schiavo, com quem contracenou na novela Pantanal

O ator Renato Góes usou suas redes sociais na noite deste sábado, 20, para expressar seu pesar pela morte de Thommy Schiavo, com quem contracenou na novela Pantanal. O artista tinha 39 anos e faleceu em decorrência de um acidente no prédio onde morava. Ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros e não resistiu.

"Obrigado por tudo, meu amigo. Foram tantos momentos maravilhosos com você. Saiba que estaremos sempre cuidando da pequena Lara, sempre. Te amo, meu irmão. Sua alegria nunca será esquecida. Descanse em paz. Um beijo de muito carinho em toda a família e amigos. Um abraço de conforto à minha amiga Angra, muita força e muita luz pra você", escreveu Renato.

Na publicação, Renato recordou alguns momentos com Thommy. Ele mostrou fotos tiradas com o ator e também um vídeo de Schiavo fazendo um curso de paternidade. "Thommy me mandou o vídeo que postei, porque ele estava empolgado fazendo o curso de paternidade com auxilio de Angra, que eu o incentivei a fazer", escreveu o artista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Renato Góes (@renatogoess)

Carreira

Além de Pantanal, Thommy esteve no elenco de outras tramas da Globo. Incluindo Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015 e Espelho da Vida, de 2018. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.

Ele era casado com Angra Monaliza, que fazia parte da equipe de caracterização da novela Pantanal. E a união rendeu frutos. Lara veio ao mundo no dia 22 de junho do ano passado. O ator, que morava Cuiabá, Mato Grosso, será velado em Presidente Prudente, cidade natal de Thommy, localizada no interior de São Paulo.