Thommy Schiavo: Local do velório do ator de Pantanal é revelado

O último adeus para o ator Thommy Schiavo acontecerá neste domingo, 21, dia em que será realizado o velório e sepultamento do artista. Ele tinha 39 anos e faleceu em decorrência de um acidente no prédio onde morava. Ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros e não resistiu.

De acordo com informações do portal GShow, o ator, que morava Cuiabá, Mato Grosso, será velado em Presidente Prudente, cidade natal de Thommy, localizada no interior de São Paulo.

Polícia revela causa da morte de Thommy Schiavo

A causa da morte do ator Thommy Schiavofoi revelada na tarde deste sábado, 20. Segundo informaçõess da Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP) veiculadas pelo portal O Globo, ele foi encontrado caído no piso inferior e sem ferimentos externos.

"Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia", informaram ao jornal.

Carreira Durante sua carreira, ele foi escalado para tramas da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial. Ele era casado com Angra Monaliza, que fazia parte da equipe de caracterização da novela Pantanal. E a união rendeu frutos. Lara veio ao mundo no dia 22 de junho do ano passado.