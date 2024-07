Thommy Schiavo, morto aos 39 anos, viveu romance nos bastidores de Pantanal

O ator Thommy Schiavo, que faleceu aos 39 anos, protagonizou uma história de amor nos bastidores das gravações da novela Pantanal

O ator Thommy Schiavo morreu aos 39 anos de idade neste sábado, 20, após sofrer uma queda de um prédio de dois andares. Em Pantanal (2022), o artista não viveu apenas o papel de maior destaque de sua carreira, como também protagonizou uma história de amor nos bastidores das gravações do remake.

No início das gravações no Mato Grosso do Sul, em janeiro de 2022, o ator engatou um namoro com Angra Monaliza, que fazia parte da equipe de caracterização da novela como maquiadora. O casal se apaixonou e acabou se casando. E a união rendeu frutos. Lara veio ao mundo no dia 22 de junho do ano passado.

Na época, o ator celebrou a novidade ao compartilhar uma foto da filha segurando seu dedo. "Dia 23 de outubro 2022, foi o dia que eu e sua mãe tivemos a certeza que vc estava a caminho! Só eu e ela sabemos o quanto esperávamos essa confirmação! Um dia nós te contaremos como nossa história começou filha! Num piscar de olhos vc chegou, dia 22 de junho 2023, como seu pai imaginou e sentiu!", disse.

Em 2022, o ator chegou a falar sobre o relacionamento com Angra em entrevista ao portal O Globo. "Completamos um ano juntos e muito felizes. Estamos completamente apaixonados. Brinco dizendo que foi um amor pantaneiro".

Carreira

Durante sua carreira, ele foi escalado para tramas da Globo, como Por Toda a Minha Vida, de 2007, Paraíso, de 2009, Escrito Nas Estrelas, de 2010, Cordel Encantado, de 2011, Gabriela, de 2012, A Teia, de 2013, Império, de 2014, Além do Tempo, de 2015, Espelho da Vida, de 2018, e Pantanal, de 2021. O seu próximo trabalho seria na novela Guerreiros do Sol, próxima trama do Globoplay, na qual interpretaria um policial.